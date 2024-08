PRONOSTICI SERIE B: QUOTE E PREVISIONI PER LA 4^ GIORNATA

È tempo di parlare di pronostici Serie B per quanto riguarda le partite che sabato 31 agosto e domenica 1 settembre si giocano per la quarta giornata: al momento infatti il campionato cadetto non conosce soste e ci propone ancora un turno, ma sappiamo che la prossima settimana sarà tutto fermo per gli impegni delle nazionali. Intanto però arriviamo già alla quarta giornata, e dunque nei pronostici Serie B dobbiamo analizzare ancora queste gare che stanno già cominciando a dare una certa inclinazione alla classifica, per quanto sia ancora difficile tracciare un bilancio definitivo. Cosa succederà sui vari campi stasera e domani?

DIRETTA/ Frosinone Modena (risultato finale 1-1): Defrel allo scadere! (Serie B, 27 agosto 2024)

Lo vedremo insieme, con i pronostici Serie B l’intento è appunto quello di anticipare in qualche modo l’esito delle partite tenendo conto di qualche fattore, facendoci come sempre aiutare dalle quote che i bookmaker emettono a seconda delle giocate che arrivano, noi possiamo aggiungere a completamento delle informazioni che per il momento la classifica vede al comando due sorprese come Reggiana e Juve Stabia, ma come detto è tutto ancora molto relativo e dunque adesso tuffiamoci nell’analisi dei pronostici Serie B per la quarta giornata.

DIRETTA/ Cittadella Pisa (risultato finale 1-1): palo di Moreo, pareggio! (Serie B, 27 agosto 2024)

PRONOSTICI SERIE B: SAMPDORIA BARI

Per i pronostici Serie B la prima partita che vogliamo andare ad analizzare è Sampdoria Bari. Sulla carta si tratta di un big match, la realtà ci sta dicendo ben altro: nelle prime tre giornate del campionato cadetto blucerchiati e galletti hanno raccolto un punto a testa, confermando entrambe quelle che erano già state le difficoltà iniziali dello scorso torneo che poi aveva detto male soprattutto al Bari salvo solo attraverso lo spareggio, mentre la Sampdoria era comunque arrivata ai playoff ma solo per essere eliminata al primo turno. Inevitabilmente allora a Marassi c’è voglia di riscatto e tanta tensione perché si vuole evitare di rimanere in coda alla classifica.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote: la Reggiana è favorita in casa (3^ giornata, 27-28 agosto 2024)

Secondo l’agenzia Snai, che ha tracciato i pronostici Serie B, la favorita in Sampdoria Bari è la squadra blucerchiata: il segno 1 per la vittoria casalinga della Sampdoria vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 1,90 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 2 che regola il successo esterno del Bari porta in dote una vincita che corrisponde a 4,00 volte la vostra giocata. Abbiamo infine il segno X, sul quale ovviamente puntare per l’ipotesi del pareggio: in questo caso il bookmaker in questione vi premierebbe con un valore equivalente a 3,35 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita.