PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 17^ giornata: tutto sul derby lombardo (oggi 16 dicembre 2023)

PRONOSTICI SERIE B: FERALPISALÒ CREMONESE

Con i pronostici di Serie B parliamo adesso di Feralpisalò Cremonese. Partita che sembra scritta, ma che proprio per questo potrebbe dare vita a una bella vincita: infatti il segno 1 per la vittoria dei Leoni del Garda vi premierebbe con un guadagno che ammonta a 5,25 volte la vostra giocata con l’agenzia Snai, siamo maggiormente nei ranghi con il segno X per il pareggio, che vale 3,85 volte quanto messo sul tavolo, e il segno 2 per l’affermazione della Cremonese che porta in dote una vincita che corrisponde a 1,65 volte la somma che avrete investito.

La domanda da porsi è: può la Feralpisalò, ultima con 7 punti e appena una vittoria in sedici partite, battere una Cremonese che dopo un avvio a rilento ha cambiato passo, ha 29 punti in classifica ed è tornata fortemente e decisamente in corsa per la promozione diretta? In una stagione regolare formata da 38 giornate gli incidenti di percorso possono sempre capitare, e in più la fame della Feralpisalò potrebbe servire per il grande colpo; lo scopriremo tra poco, intanto giocare sul segno 1 per questa partita nei pronostici di Serie B potrebbe essere un affare. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 17^ GIORNATA

I pronostici di Serie B riguardano oggi, sabato 16 dicembre, ben otto partite valide per la 17^ giornata: Spezia Bari è stato l’anticipo, Lecco Ternana chiuderà il turno domani, e dunque le quote e le previsioni per queste gare anticiperanno quello che poi succederà sui campi, in un campionato cadetto sempre entusiasmante e che si sta avvicinando alla conclusione del girone di andata. Mancano ancora tre giornate alla boa di metà stagione regolare, dunque 9 punti a disposizione: troppi per definire fin da subito la corsa al titolo di campione d’inverno.

In classifica infatti comanda il Parma con 34 punti, e una lunghezza di vantaggio sul Venezia; se volessimo arrivare fino al -9 dalla vetta scenderemmo all’ottava posizione occupata dal Palermo, dunque al momento, chiaramente solo virtualmente, tutte le squadre che sono in zona playoff potrebbero ancora prendersi il primo posto al termine del girone di andata. Forse nel parlare dei pronostici di Serie B potremmo parlare di una corsa che ne coinvolge quattro, ma staremo a vedere cosa succederà oggi e intanto facciamo la nostra analisi su quote e previsioni della 17^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: MODENA CITTADELLA

L’analisi dei pronostici di Serie B inizia da Modena Cittadella: partita intrigante tra sesta (veneti) e settima della classifica, due squadre che sono separate da due punti, oggi giocherebbero i playoff e hanno anche un buon margine sulla nona, visto che i canarini entravano nella 17^ giornata con 5 punti sul Bari. Entrambe sorprese, perché l’anno scorso avevano mancato la post season e il Modena certamente era chiamato a una stagione sulla carta difficile, dopo l’addio di Attilio Tesser che ha lasciato la panchina a un Paolo Bianco ancora senza esperienza a questi livelli.

L’agenzia Snai ha tracciato i pronostici di Serie B dicendoci che gli emiliani sono favoriti: il segno 1 che identifica la loro vittoria vi farebbe guadagnare 2,25 volte quello che avrete messo sul tavolo, per contro siamo ad un valore che corrisponde a 3,50 volte la vostra giocata per il segno 2, sul quale puntare per il successo del Cittadella. il segno X, che regola l’ipotesi del pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 3,05 volte la cifra che avrete pensato di investire sulla partita del Braglia.

PRONOSTICI SERIE B: REGGIANA SAMPDORIA

Parliamo anche di Reggiana Sampdoria per i pronostici di Serie B. Una partita interessante anche perché mette a confronto due campioni del mondo come Alessandro Nesta e Andrea Pirlo, che peraltro hanno condiviso la maglia del Milan per nove stagioni; partita delicata perché la Sampdoria, in netta ripresa dopo un avvio pessimo, continua a inseguire la zona playoff ma non è ancora del tutto tranquilla in chiave playout, la Reggiana invece ha solo due punti di vantaggio sul diciassettesimo posto ma oggi può operare il sorpasso ai danni deli blucerchiati.

Secondo l’agenzia Snai che ha emesso i pronostici di Serie B è favorita la Sampdoria, pur giocando in trasferta: vale infatti 2,55 volte quanto investito il segno 2 per la vittoria doriana, il segno 1 per il successo della Reggiana è comunque vicino perché vi farebbe guadagnare 2,85 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul tavolo. Abbiamo infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker in questione vi premierebbe con una vincita che corrisponde a 3,15 volte quella che sarà stata la vostra giocata sulla partita del Mapei Stadium.











