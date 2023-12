RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Big match al Sinigaglia, diretta gol live score (oggi 10 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE B: L’ALTRO BIG MATCH

Se abbiamo presentato Parma Palermo come il big-match dei risultati Serie B, dobbiamo dire che oggi pomeriggio non sarà da meno Como Modena, perché anche i lariani e i canarini sono in piena zona playoff e quindi con ambizioni decisamente intriganti in questo campionato. Il Como è passato da Moreno Longo a Cesc Fabregas mantenendo comunque un rendimento molto simile: forse non c’è stata la desiderata svolta in termini di gioco, ma due vittorie e un pareggio in tre partite confermano i lombardi in una eccellente posizione di classifica, che può far sognare obiettivi che a Como sono ormai lontani nel tempo.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il Catanzaro sale al terzo posto! Diretta gol 16^ giornata (9 dicembre 2023)

Il discorso potrebbe essere simile anche per il Modena, anche se in questo caso mister Paolo Bianco è saldo sulla propria panchina, a maggior ragione dopo i 4 punti conquistati nei due derby emiliani consecutivi delle scorse due giornate. Una vittoria varrebbe per i canarini anche il sorpasso in classifica sul Como: la posta in palio oggi pomeriggio allo stadio Giuseppe Sinigaglia è decisamente alta… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Como al secondo posto! (oggi 3 dicembre 2023)

I TRE POSTICIPI!

I risultati Serie B saranno come al solito protagonisti naturalmente anche oggi domenica 10 dicembre 2023: infatti, la sedicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024 deve ancora offrirci ben tre partite prima di completarsi e darci un quadro definitivo della classifica di Serie B al termine di questo quartultimo turno del girone d’andata, che culminerà con il turno infrasettimanale in programma nel giorno di Santo Stefano prima di una breve sosta che porterà il girone di ritorno a cominciare il 12 gennaio.

Questi sono orizzonti ormai prossimi, ma certamente adesso è meglio concentrarsi sulla stretta attualità, perché dobbiamo scoprire che cosa ci offriranno nelle prossime ore i risultati Serie B per questa sedicesima giornata del campionato cadetto. Come ormai consueto, alla domenica la fascia di riferimento è quella delle ore 16.15, quando avranno inizio in contemporanea Como Modena, Parma Palermo e Reggiana Brescia, partite decisamente intriganti che renderanno assai significativa la domenica in compagnia della Serie B.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Parma e Venezia in testa! Diretta gol live score (oggi 2 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE B: IL BIG-MATCH

Il match che attira maggiormente la nostra attenzione oggi per i risultati Serie B è comunque senza ombra di dubbio Parma Palermo, sfida di grande fascino considerato il blasone di entrambe le piazze e anche partita di enorme significato per quanto riguarda la classifica di Serie B. Il Parma è entrato in questa giornata come capolista insieme al Venezia, in settimana è arrivata la beffa in Coppa Italia contro la Fiorentina, al termine però di un’altra partita nella quale il Parma ha giocato alla pari o anche meglio di una rivale di Serie A, quindi il ko ai rigori deve comunque infondere ulteriore consapevolezza delle proprie capacità alla squadra emiliana.

Discorso diverso per il Palermo, che da diverse settimane si è infilato in un tunnel negativo formato da una vittoria, un pareggio e ben quattro sconfitte nelle ultime sei partite giocate, con la panchina di Eugenio Corini che adesso traballa. Dopo la sconfitta casalinga contro il Catanzaro, giocare a Parma non sarà affatto facile, però potrebbe essere l’occasione per un rilancio in grande stile, volendo vedere la situazione in positivo. Un’altra sconfitta potrebbe invece essere un problema molto serio…

RISULTATI SERIE B: 16^ GIORNATA

ore 16.15

Como Modena

Parma Palermo

Reggiana Brescia

CLASSIFICA SERIE B

Venezia, Parma 33

Catanzaro 30

Cremonese 29

Como, Cittadella 28

Modena 26

Palermo 24

Bari 21

Cosenza, Sampdoria (-2) 19

Pisa, Brescia 18

Sudtirol 17

Reggiana, Lecco 16

Ternana 14

Ascoli, Spezia 13

Feralpisalò 7











© RIPRODUZIONE RISERVATA