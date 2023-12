Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 18^ giornata: tutto sul match al San Nicola (oggi 23 dicembre 2023)

PRONOSTICI SERIE B: BARI COSENZA

I pronostici di Serie B ci presentano oggi anche Bari Cosenza: un appassionante derby del Sud che potrebbe lanciare ancor più i galletti che, dopo qualche scossone di assestamento e l’arrivo di Pasquale Marino, sembrano essersi lanciati e magari non possono più fare in tempo a prendersi la promozione diretta (ma non è detto), certamente però sarebbero una brutta bestia nei playoff ricordando che l’anno scorso sono arrivati a pochi secondi dalla Serie A. Cosenza invece in calo, e adesso i lupi devono anche iniziare a guardarsi le spalle per davvero.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 17^ giornata: cosa succederà al Del Duca? (oggi 16 dicembre 2023)

L’agenzia Snai come sempre ha tracciato i pronostici di Serie B, e pensa ad una partita in equilibrio: favorito il Bari, ma il segno 1 per la sua vittoria ha un valore di 2,10 volte la posta che non si discosta poi molto dal 3,70 che è invece quanto proposto per il segno 2, sul quale ovviamente puntare per il successo esterno del Cosenza. Abbiamo poi l’ipotesi del segno X, che naturalmente identifica l’opzione del pareggio: se al San Nicola finisse in questo modo il vostro guadagno con questo bookmaker corrisponderebbe a 3,20 volte la cifra investita. (agg. di Claudio Franceschini)

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 16^ giornata: cosa succederà al Liberati? (9-10 dicembre 2023)

CATANZARO BRESCIA

Per i pronostici di Serie B andiamo a parlare anche di Catanzaro Brescia: per la squadra calabrese prosegue l’ottimo campionato cadetto, quarta posizione in classifica e un distacco dalla zona promozione che permette di sognare concretamente, anche se la strada è lunga questo Catanzaro ha già mostrato di cosa è capace. Il Brescia è ancora piuttosto ondivago, ha perso contro il Como ma comunque si può giocare un posto nei playoff: attualmente è a 5 punti dal Modena ma già oggi potrebbe essere più vicino, e qui come detto le cose cambiano molto rapidamente.

I pronostici di Serie B emessi dalla Snai ci dicono comunque che la squadra favorita per la vittoria oggi è il Catanzaro: il segno 1 che regola questa eventualità vi premierebbe con una vincita che corrisponde a 2,15 volte la somma investita sulla partita, il segno 2 per il successo esterno del Brescia porta in dote un guadagno equivalente a 3,60 volte quanto messo sul tavolo e infine con il segno X, sul quale puntare per il pareggio, andreste a intascare una somma che ammonta a 3,15 volte la giocata, effettuata con questo bookmaker, sul match valido per la 18^ giornata di Serie B. (agg. di Claudio Franceschini)

PRONOSTICI SERIE B/ Quote e previsioni 15^ giornata: tutto sul derby al Braglia (2-3 dicembre 2023)

QUOTE E PREVISIONI SULLA 18^ GIORNATA

L’analisi dei pronostici di Serie B riguarda le partite che si giocano sabato 23 dicembre: un piatto davvero ricco perché tutta la 18^ giornata va in scena oggi, per di più ci stiamo avvicinando alla conclusione del girone di andata e allora comincia a essere tempo di tirare le somme. Il Parma è sempre primo in classifica nonostante un calo sensibile, si trascina dietro il Venezia e a oggi queste sarebbero le due squadre promosse in Serie A senza passare dai playoff; non sono lontane Como, Catanzaro, Cremonese, Cittadella, Palermo e Modena mentre dalla zona playoff in giù c’è già distanza.

Bellissima anche la lotta per non retrocedere, ma adesso dobbiamo davvero concentrarci sui pronostici di Serie B e quindi, come di consueto, andremo a fare la nostra valutazione su alcune delle partite che compongono il programma della 18^ giornata, facendoci aiutare dalle quote ufficiali che sono state emesse dai bookmaker (in particolare l’agenzia Snai) per provare a ipotizzare come potrebbero andare le cose sui vari campi. Ci siamo dunque, senza indugiare oltre iniziamo il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie B per questo entusiasmante sabato 23 dicembre.

PRONOSTICI SERIE B: CREMONESE MODENA

Cremonese Modena, di cui parliamo per i pronostici di Serie B, è una partita da playoff: nell’ultima giornata la grande rimonta dei grigiorossi si è arenata nell’inattesa sconfitta contro la Feralpisalò ma la Cremonese rimane lì ed è a soli 4 punti dalla possibilità di prendersi la promozione diretta, mentre il Modena dopo aver iniziato bene ed essersi ripreso appare ancora con il fiatone, anche se come già dicevamo ha un margine sul nono posto ma dovrà difenderlo, perché nel campionato cadetto le cose possono cambiare rapidamente.

Intanto per i pronostici di Serie B l’agenzia Snai ci dice che la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la vittoria della Cremonese vi permetterebbe di guadagnare 1,83 volte quello che avrete messo sul piatto, per contro con il successo esterno del Modena la cifra vinta sarebbe pari a 4,50 volte la vostra giocata. Infine con il segno X, sul quale puntare per il pareggio, questo bookmaker vi premierebbe con una somma che equivale a 3,50 volte quello che avrete pensato di investire sulla partita dello stadio Zini.

PRONOSTICI SERIE B: COMO PALERMO

Un altro match interessantissimo per i pronostici di Serie B è Como Palermo: terza contro settima, con i lariani che sembrano aver rotto gli indugi e si preparano a chiudere alla grande il girone di andata per poi lanciare la volata promozione al ritorno, avendo preso une bella fiducia. Il Palermo tra alti e bassi rimane in zona playoff ma, come già detto per il Modena, deve stare attento: i rosanero sono una squadra che potrebbe puntare la promozione, ma non ha mai trovato la costanza che le permetterebbe di stare più in alto in classifica.

L’agenzia Snai che ha tracciato i pronostici di Serie B indica nel Como la squadra favorita, ma c’è comunque tanto equilibrio: siamo ad un valore di 2,30 volte quanto messo sul piatto per il segno 1 che regola la vittoria dei lariani, il segno X che identifica il pareggio porta in dote una vincita che corrisponde a 3,25 volte quanto investito mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo del Palermo, vi farebbe guadagnare una cifra equivalente a 3,20 volte l’importo della vostra giocata sul match del Sinigaglia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA