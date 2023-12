Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 19^ giornata (oggi 26 dicembre 2023)

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 19^ GIORNATA

L’appuntamento con i pronostici di Serie B per martedì 26 dicembre è ormai tradizionale: il Boxing Day del campionato cadetto riguarda la 19^ giornata, termina dunque il girone di andata e noi sappiamo già che il Parma si è laureato campione d’inverno con un turno di anticipo, un verdetto già platonico in sè e che per quanto riguarda la Serie B può contare ancora meno, essendo che sono le prime due a prendersi la promozione immediata e poi si passa anche attraverso i playoff.

Intanto però, parlando dei pronostici di Serie B, dobbiamo dire che il Parma è riuscito a guadagnare punti sul Venezia, e in termini generali il turno disputato sabato ha presentato qualche risultato sorprendente o poco atteso; adesso, facendoci aiutare come sempre dalle quote che sono state emesse dai bookmaker principali, proviamo a fare luce sul martedì che ci attende circa i pronostici di Serie B, nel quale prenderemo in considerazione le partite che riteniamo più importanti ipotizzando come potrebbero andare le cose in campo, chiaramente aspettando che poi arrivini i verdetti ufficiali.

PRONOSTICI SERIE B: REGGIANA CATANZARO

Iniziamo allora l’analisi dei pronostici di Serie B da Reggiana Catanzaro. In un sabato ricco di gol gli emiliani si sono rilanciati raccogliendo una preziosa vittoria a Bolzano, salendo al quattordicesimo posto in classifica e mettendo altro margine sulla zona playout; occasione mancata invece dai calabresi che, sconfitti in casa dal Brescia, si ritrovano ora sesti anche se ancora a -4 dal secondo posto, pur se in questo caso bisogna soprattutto considerare le squadre che stanno davanti e che sono particolarmente combattive.

L’agenzia Snai che consideriamo per i pronostici di Serie B ci dicono che la squadra favorita per oggi è il Catanzaro: il segno 2 per la vittoria esterna dei giallorossi vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,65 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 1 che identifica il successo dei granata porta in dote una vincita che equivale a 2,80 volte la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker ha un valore che ammonta a 3,05 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita del Mapei Stadium.

PRONOSTICI SERIE B: BRESCIA PARMA

Anche Brescia Parma è certamente una partita importante per i pronostici di Serie B. Al Rigamonti arriva la capolista, come già detto campione d’inverno con una giornata di anticipo e che dopo un periodo di flessione ha battuto la Ternana, allungando il suo margine sul Venezia ma soprattutto arrivando a +6 sulla terza posizione, condivisa ora da tre squadre. Il Brescia però è vivo: la vittoria di Catanzaro è stata preziosa per accorciare la distanza dalla zona playout, adesso siamo a 2 punti dal Modena e già oggi potrebbe arrivare l’ingresso nelle prime otto.

Secondo l’agenzia Snai, per i pronostici di Serie B, la squadra favorita resta comunque il Parma, forte del valore di 2,30 volte la giocata sul segno 2. Abbiamo poi il segno 1 per la vittoria del Brescia che vi farebbe guadagnare 3,35 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo; invece il segno X, che naturalmente è quello sul quale dovrete puntare per l’ipotesi del pareggio, con questo bookmaker vi permetterebbe di mettere in tasca una cifra che corrisponde a 3,10 volte l’importo che avrete pensato di investire sul match.











