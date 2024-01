PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 22^ giornata: tutto sul derby allo Zini (oggi 27 gennaio 2024)

PRONOSTICI SERIE B: CREMONESE BRESCIA

Continuiamo a parlare dei pronostici di Serie B con Cremonese Brescia: intrigante derby lombardo tra due squadre che in questo momento hanno obiettivi diversi. Vincendo a La Spezia la Cremonese si è presa il terzo posto agganciando il Venezia, e continua a inseguire la promozione diretta; il Brescia, che ricordiamo essere stato riammesso dopo la retrocessione al playout dello scorso anno, è invece entrato in zona playoff e punta dunque a giocare la post season, che sarebbe già un netto miglioramento rispetto al passato recente.

I pronostici di Serie B che sono stati stabiliti dalla Snai ci dicono che qui allo Zini la Cremonese è nettamente favorita: il segno 1 per la sua vittoria vi farebbe infatti guadagnare una cifra corrispondente a 1,60 volte la vostra giocata, mentre per il segno 2 che identifica l’ipotesi del successo del Brescia la vincita ammonterebbe a 5,75 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto. Con il pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X, questo bookmaker vi premierebbe con una cifra pari a 3,80 volte l’importo investito sulla partita della 22^ giornata. (agg. di Claudio Franceschini)

QUOTE E PREVISIONI PER LA 22^ GIORNATA

Nuovo appuntamento con i pronostici di Serie B: dopo l’anticipo di Catanzaro siamo pronti a vivere ben otto partite che sabato 27 gennaio si giocano per la 22^ giornata, che è la terza del girone di ritorno. Manca ancora parecchio per chiudere la stagione regolare, ma intanto turno dopo turno il Parma si conferma al comando: i ducali hanno superato un periodo di flessione e, grazie al 3-0 sul campo della Sampdoria, hanno allungato nuovamente sulle inseguitrici prendendosi un bel margine sul Como, che attualmente occupa la seconda posizione solitaria ma è inseguito dalla coppia formata da Cremonese e Venezia.

La situazione però è ancora in divenire, e il fatto che nel campionato cadetto le sorprese siano sempre dietro l’angolo rende ancora più interessante l’analisi dei pronostici di Serie B; noi adesso possiamo provare a iniziare a dire qualcosa su alcune delle partite che vivremo oggi, come sempre ci faremo aiutare dalle quote ufficiali che i bookmaker emettono e aggiornano costantemente, dunque possiamo iniziare senza ulteriori indugi il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie B per questa interessantissima 22^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: MODENA PARMA

Apriamo i pronostici di Serie B con la capolista: Modena Parma è anche un derby emiliano molto sentito, i ducali come già detto ci arrivano molto bene mentre i canarini sono entrati in crisi, hanno perso consecutivamente contro Brescia e Palermo e sono usciti dalla zona playoff che stringevano fin dall’inizio del campionato. C’è ovviamente ancora tutto il tempo per recuperare, ma adesso il Modena affronta un periodo delicato nel quale deve mostrare il suo lato migliore, e non sarà affatto semplice.

Naturalmente i pronostici di Serie B secondo le quote emesse dall’agenzia Snai indicano nel Parma la favorita qui al Braglia, ma la situazione è comunque abbastanza equilibrata: il segno 2 per la vittoria della prima in classifica vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,25 volte quanto messo sul piatto, per contro il successo interno del Modena vi garantirebbe una somma corrispondente a 3,25 volte la vostra giocata e questa è la vincita che andreste a ottenere anche con l’eventualità del pareggio, per la quale ovviamente dovrete puntare sul segno X.

PRONOSTICI SERIE B: FERALPISALÒ LECCO

Anche Feralpisalò Lecco, di cui parliamo con i pronostici di Serie B, è delicata ma qui si tratta della zona retrocessione: vincendo lo scorso weekend i Leoni del Garda hanno agganciato lo Spezia ma restano comunque ultimi in classifica, un altro successo li porterebbe ad avere gli stessi punti proprio del Lecco andando se non altro a prendersi, al netto dei risultati delle avversarie, i playout. In generale le due neopromosse stanno faticando parecchio, ma sono comunque in corsa e dunque possono provare a confermare la loro categoria.

L’agenzia Snai che ha sancito i pronostici di Serie B ci dice che la Feralpisalò parte favorita oggi: la sua vittoria è regolata dal segno 1 e porta in dote una vincita che corrisponde a 2,10 volte la vostra giocata, mentre con il segno 2 per il successo del Lecco andreste a guadagnare una somma che ammonta a 3,55 volte l’importo che avrete pensato di investire. Per quanto riguarda il pareggio,, l’eventualità del segno X vi garantirebbe con questo bookmaker una cifra pari a 3,55 volte quanto messo sul tavolo.











