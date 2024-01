Video/ Spezia Cremonese (0-1) gol e highlights: la risolve Coda! (20 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPEZIA CREMONESE: LA SINTESI

Dopo i primi venti minuti di gioco di questa diretta di Spezia e Cremonese, la partita si mantiene ancora sullo 0-0, ma non mancano le giocate spettacolari che animano l’incontro. Un momento di particolare risonanza è stato protagonizzato da Luca Esposito, l’ex baby prodigio dell’Inter, che si è distinto con un’azione individuale avvincente. Esposito, dimostrando la sua abilità tecnica e la visione tattica, ha iniziato una manovra solitaria che ha portato il pallone fino al cuore dell’area avversaria, sfiorando il gol per la Cremonese. L’ex talento dell’Inter ha mostrato la sua capacità di mettersi in proprio, dribblare avversari e creare opportunità di pericolo per la porta avversaria. La Cremonese sembra contare su Esposito per sbloccare il punteggio e mettere a segno la prima rete della partita. Nonostante il risultato ancora fermo sullo 0-0, la giocata di Esposito ha certamente acceso la curiosità dei tifosi e confermato la sua bravura individuale. La difesa dello Spezia dovrà stare attenta alle incursioni di questo talentuoso attaccante per evitare sorprese impreviste. La partita si sta rivelando equilibrata e ricca di spunti interessanti. Con Esposito in grande forma, la Cremonese sembra pronta a mettere pressione agli avversari e a cercare di conquistare la leadership nel punteggio.

Alla fine del primo tempo dell’incontro tra Spezia e Cremonese, il punteggio si mantiene fermo sullo 0-0, ma la partita è stata caratterizzata da alcuni momenti di grande interesse, tra cui un pericoloso tentativo di Sernicola per la Cremonese. Il giocatore della Cremonese, Sernicola, ha messo in seria difficoltà il portiere avversario con un tiro da fuori area. La precisione e la potenza del suo calcio hanno reso il tiro un vero e proprio pericolo per la porta dello Spezia, costringendo il portiere a una parata decisiva per mantenere l’integrità del risultato. Questo momento ha evidenziato la pericolosità della Cremonese in fase offensiva, dimostrando che possono creare situazioni minacciose anche da posizioni distanti dalla porta. Sernicola ha mostrato abilità nel cercare la rete da fuori area, mettendo alla prova la resistenza dello Spezia. Nonostante il punteggio ancora fermo sullo 0-0, il primo tempo si è caratterizzato per le emozioni generate da tali occasioni. Entrambe le squadre hanno dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà la difesa avversaria, e il secondo tempo promette ulteriori spunti di interesse.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SPEZIA CREMONESE, IL SECONDO TEMPO

Nei primi venti minuti del secondo tempo di Spezia e Cremonese, la partita ha visto uno sviluppo significativo con il risultato attuale che vede la Cremonese in vantaggio per 0-1. La rete che ha cambiato le sorti dell’incontro è stata realizzata dall’attaccante Coda. Coda ha dimostrato la sua abilità e determinazione in area di rigore, riuscendo a finalizzare un’azione d’attacco con un preciso e potente tiro che ha superato il portiere dello Spezia. La Cremonese, con questo gol, ha preso il comando della partita, mettendo in difficoltà la squadra di casa. Il gol di Coda ha certamente alterato gli equilibri della partita, costringendo lo Spezia a cercare una reazione immediata per rimontare il divario. La Cremonese, d’altro canto, cercherà di difendere il vantaggio e consolidare la propria posizione in campo. La partita rimane aperta a ogni possibile scenario, con entrambe le squadre che cercano di imporsi. Il contributo decisivo di Coda ha aggiunto un elemento di suspense al secondo tempo, e i tifosi possono aspettarsi ulteriori emozioni nei minuti a venire.

Spezia Cremonese si è conclusa con un risultato finale di 0-1 a favore della Cremonese, che ha ottenuto i tre punti grazie a una prestazione solida e determinata. Il primo tempo ha visto entrambe le squadre impegnarsi in un gioco equilibrato, con poche occasioni da parte di entrambi gli schieramenti. Tuttavia, il momento decisivo è giunto nella fase iniziale del secondo tempo quando Coda della Cremonese ha realizzato la rete vincente. Il gol è stato caratterizzato da una precisa conclusione che ha superato il portiere dello Spezia, mettendo così la Cremonese in vantaggio per 1-0. Dopo il gol, la Cremonese ha mostrato una solida organizzazione difensiva, limitando le occasioni da rete dello Spezia e difendendo con efficacia il proprio vantaggio. La squadra ospite ha saputo gestire con maturità la fase finale del match, mantenendo il risultato a proprio favore. D’altro canto, lo Spezia ha lottato per cercare di rimontare, ma ha trovato difficoltà nel superare la difesa avversaria. Le sostituzioni e le manovre tattiche messe in atto dalle due squadre hanno reso la partita avvincente, ma la Cremonese è riuscita a mantenere la sua rete inviolata fino al fischio finale. La Cremonese ottiene una vittoria preziosa per 0-1, dimostrando determinazione e efficacia in fase di attacco e difesa. La sconfitta rappresenta una delusione per lo Spezia, che dovrà analizzare la partita e cercare di migliorare nelle prossime sfide per ottenere risultati positivi in campionato.

SPEZIA CREMONESE, IL TABELLINO

SPEZIA: Zoet J., Gelashvili I. (dal 1′ st Muhl L.), Hristov P., Nikolaou D., Vignali L. (dal 39′ st Cipot T.), Kouda R. (dal 39′ st Candelari P.), Esposito Sa., Bandinelli F. (dal 31′ st Krollis R.), Cassata F. (dal 16′ st Jagiello F.), Verde D., Esposito F.. A disposizione: Crespi G. M., Zovko P., Antonucci M., Bertola N., Corradini G., Moro L., Pietra N. Allenatore: D’Angelo L..

CREMONESE: Jungdal A., Antov V., Ravanelli L. (dal 1′ st Lochoshvili L.), Bianchetti M., Sernicola L. (dal 22′ st Ghiglione P.), Collocolo M., Castagnetti M., Falletti C. (dal 22′ st Majer Z.), Zanimacchia L., Coda M. (dal 32′ st Tsadjout F.), Vazquez F. (dal 33′ st Quagliata G.). A disposizione: Livieri A., Saro G., Abrego G., Afena-Gyan F., Ciofani D., Okereke D., Rocchetti Y. Allenatore: Stroppa G..

RETI: al 9′ st Coda M. (Cremonese) .

AMMONIZIONI: al 33′ pt Kouda R. (Spezia), al 34′ pt Cassata F. (Spezia), al 45′ st Hristov P. (Spezia), al 45’+8 st Nikolaou D. (Spezia) al 4′ st Falletti C. (Cremonese), al 25′ st Collocolo M. (Cremonese).

