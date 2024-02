PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 23^ giornata: cosa succederà a Cosenza? (oggi sabato 3 febbraio 2024)

PRONOSTICI SERIE B: COSENZA PISA

Con i pronostici di Serie B analizziamo anche Cosenza Pisa, una partita che in questo momento racconta di due squadre che sono a metà strada tra la possibilità di fare i playoff e il rischio di giocare il playout. Il Pisa ha 26 punti ed è a +4 sulla zona calda della classifica, ma anche a -5 dall’ottavo posto; ha sprecato una grande occasione perdendo in casa contro lo Spezia fanalino di coda, ma ora potrebbe operare il sorpasso ai danni di un Cosenza che ha un punto in più e dunque è più vicino ai playoff, ma senza ancora trovare il ritmo giusto in campionato.

L’agenzia Snai ha tracciato i pronostici di Serie B su Cosenza Pisa indicando un bell’equilibrio: la squadra favorita è quella calabrese, perché il segno 1 per la sua vittoria ha un valore che corrisponde a 2,55 volte la vostra giocata. Tuttavia il segno 2 che regola il successo del Pisa ha una quota molto vicina, per la precisione 2,90 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker vi permetterebbe una vincita che equivale a 3,15 volte l’importo investito sulla partita. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 23^ GIORNATA

L’appuntamento con i pronostici di Serie B riguarda oggi, sabato 3 febbraio, le partite della 23^ giornata: un turno che è stato aperto dallo scintillante anticipo del Barbera, e che ci consegna ora ben otto partite con la conclusione domenica, quando saremo al Del Duca. Intanto, otto gare tutte da vivere in una situazione di classifica nella quale il Parma continua a comandare ma ha visto ridotto il suo vantaggio, grazie a Venezia e Cremonese che adesso si sono portate a soli 4 punti di distanza scavalcando il Como, che nel momento di fare il salto di qualità ha perso in casa contro l’Ascoli.

Sarà molto interessante scoprire come andranno le cose sui campi, perché ci sono tante lotte apertissime con quella per i playoff che coinvolge parecchie squadre e quella per la salvezza che si è animata con due vittorie consecutive della Feralpisalò. Aspettando che si giochi, facciamo la nostra solita considerazione sui pronostici di Serie B e come sempre ci faremo aiutare dalle quote ufficiali che sono state emesse dalle varie agenzie di bookmaker, prendendo in esame le sfide che possano risultare più interessanti anche per quelli che sono gli interessi di classifica di questo avvincente campionato cadetto.

PRONOSTICI SERIE B: PARMA VENEZIA

Certamente Parma Venezia è la partita più intrigante di cui parlare con i pronostici di Serie B. Di fatto i ducali e i lagunari comandano la classifica fin dall’inizio, con il Parma che pur reduce dal brutto ko di Modena conferma il suo primo posto e continua la sua marcia verso la promozione in Serie A, messa ora in discussione da una concorrenza che non vuole mollare. Il Venezia rappresenta un’avversaria credibilissima anche perché, esattamente come i gialloblu, è stata costruita per il salto di categoria e vincendo oggi al Tardini si porterebbe ad un solo punto dalla vetta del torneo. I pronostici di Serie B che sono stati emessi dall’agenzia Snai ci dicono di un Parma favorito: il segno 1 su cui puntare per la sua vittoria vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,00 volte quanto messo sul tavolo, siamo per contro ad un valore di 3,60 volte la giocata per il segno 2, che naturalmente identifica l’ipotesi del successo del Venezia, mentre l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 3,50 volte l’importo che avrete pensato di investire sula partita.

PRONOSTICI SERIE B: SAMPDORIA MODENA

Studiamo anche Sampdoria Modena con i pronostici di Serie B. I blucerchiati fanno meglio in trasferta che in casa e a Marassi sono tornati a soffrire, arrivano dal blitz di Cittadella con il quale sono rimasti idealmente in corsa per i playoff ma devono ancora guardarsi le spalle perché il passo è tutt’altro che costante. Il Modena è tornato all’ottavo posto, come detto ha demolito il Parma settimana scorsa e questa potrebbe essere una vittoria importante per aprire una bella striscia, ma l’entusiasmo per il 3-0 alla capolista deve ora essere concretizzato nella trasferta del Luigi Ferraris.

Secondo l’agenzia Snai che ha tracciato i pronostici di Serie B la Sampdoria è favorita oggi: ha un valore di 2,15 volte la puntata il segno 1 che regola l’ipotesi della vittoria blucerchiata. L’eventualità del pareggio, per la quale giocare sul segno X, vi farebbe guadagnare una vincita che equivale a 3,25 volte quanto avrete messo sul tavolo mentre il segno 2, che ovviamente regola l’affermazione esterna del Modena, con questo bookmaker vi permetterebbe una vincita corrispondente a 3,50 volte l’importo investito sulla partita. (agg. di Claudio Franceschini)











