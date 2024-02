PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 24^ giornata: tutto sul match allo Zini (oggi 10 febbraio 2024)

PRONOSTICI SERIE B: CREMONESE REGGIANA

Anche Cremonese Reggiana è sicuramente una partita molto interessante di cui parlare con i pronostici di Serie B. I grigiorossi non mollano, hanno vinto a Lecco e si sono presi il secondo posto solitario in classifica, dunque almeno in questo momento sono favoriti per la promozione insieme al Parma e hanno una bella occasione per allungare sulla concorrenza, ospitando una Reggiana che sogna l’ingresso ai playoff ma ha perso una grande occasione settimana scorsa, facendosi riprendere all’ultimo secondo da una Feralpisalò che era in doppia inferiorità numerica, un pareggio chiaramente stretto.

Ora per i pronostici di Serie B l’agenzia Snai indica chiaramente nella Cremonese la squadra favorita, perché il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,50 volte quanto messo sul tavolo mentre il segno 2 che regola l’ipotesi del successo della Reggiana porta in dote una somma che corrisponde a 6,50 volte la vostra giocata; abbiamo poi il segno X, sul quale ovviamente puntare per l’eventualità del pareggio: con questo risultato il bookmaker in questione vi premierebbe con una cifra equivalente a 4,00 volte quella che sarà stata la vostra giocata. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE SULLA 24^ GIORNATA

Eccoci ad un altro appuntamento con i pronostici di Serie B: nel campionato cadetto siamo arrivati alla 24^ giornata, e dopo l’anticipo Como Brescia vivremo otto partite che si giocano sabato 10 febbraio, e che daranno una nuova definizione a una classifica che chiaramente viene modificata di continuo, anche perché come ormai da tradizione nel campionato cadetto le cose possono cambiare molto rapidamente. Settimana scorsa il Parma ha timbrato un bel colpo confermandosi in testa, mentre il Como appare in calo; adesso la seconda forza del campionato è la Cremonese.

Nei pronostici di Serie B però bisognerà stare attenti anche a quello che succederà nella zona calda, dove ci sono squadre che stanno risalendo la corrente e altre che invece faticano di più; come sempre nel nostro viaggio attraverso le previsioni sulle partite ci faremo aiutare dalle quote ufficiali che sono state emesse dai bookmaker, e che sono in costante evoluzione secondo le giocate che arrivano; dunque senza indugiare oltre iniziamo il nostro excursus nei pronostici di Serie B prendendo in considerazione le partite più interessanti.

PRONOSTICI SERIE B: CITTADELLA PARMA

Una delle partite più interessanti di cui parlare con i pronostici di Serie B è sicuramente Cittadella Parma. Al Tombolato arriva la capolista, forte della vittoria sul Venezia con cui ha confermato i 4 punti di vantaggio sulla Cremonese, allo stesso tempo mandando un chiaro segnale ai lagunari che sono stati mandati a -7. Il Cittadella invece ha mancato l’esame di maturità: avrebbe potuto giocarsi la promozione diretta e forse può ancora farlo, ma nel momento del salto di qualità ha perso tre partite consecutive e adesso rischia anche la sua posizione in zona playoff.

I pronostici di Serie B ci dicono che, secondo l’agenzia Snai, il Parma è favorito ma in uno scenario di equilibrio: il segno 2 per la vittoria dei ducali vi permetterebbe di guadagnare 2,30 volte quanto avrete messo sul piatto, per contro il segno 1 per il successo casalingo del Cittadella porta in dote una vincita che ammonta a 3,30 volte la vostra giocata mentre con il segno X, sul quale puntare per il pareggio, la cifra che andreste a intascare sarebbe corrispondente a 3,10 volte l’importo investito sulla partita valida per la 24^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: FERALPISALÒ PALERMO

Parliamo anche di Feralpisalò Palermo per quanto riguarda i pronostici di Serie B: una partita interessantissima, perché i Leoni del Garda sono sì in zona retrocessione, ma sono caldi e hanno fatto 7 punti in tre giornate pareggiando contro la Reggiana in nove contro undici, e ora sperano concretamente nella salvezza. D’altro canto gli stessi punti negli ultimi tre turni li ha fatti anche il Palermo, che ha schiantato il Bari al Barbera e adesso vede la possibilità di lottare per la promozione senza passare dai playoff: sarà dunque una sfida intensa e che potrebbe regalare qualche sorpresa.

L’agenzia Snai nei pronostici di Serie B indica nel Palermo la squadra rosanero, con un valore che ammonta a 2,05 volte quanto puntato sul segno 2; il segno 1 che identifica l’ipotesi del successo interno della Feralpisalò vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 3,55 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto, infine con il segno X che identifica il pareggio la vostra vincita corrisponderebbe a 3,40 volte l’importo investito su questa partita.











