Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 33^ giornata (oggi sabato 13 aprile 2024)

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 33^ GIORNATA

L’analisi dei pronostici di Serie B prosegue: ci stiamo avvicinando a grandi passi al termine di una stagione regolare ancora tutta da vivere nei suoi verdetti, tra un Parma che ha rallentato la marcia concedendo qualche possibilità alle inseguitrici e un Lecco che potrebbe anche provare a raggiungere il playoff, e tra prima e ultima della classifica tante squadre che lottano per i rispettivi obiettivi. Abbiamo tante sorprese, una di queste il Catanzaro al netto della sconfitta subita dal Como, ma anche delusioni: il Bari, che in questo momento dovrebbe giocare il playout per evitare una retrocessione che sarebbe incredibile.

Come sempre nel valutare le varie partite nel quadro dei pronostici di Serie B, che sono valide oggi sabato 13 aprile per la 33^ giornata, ci faremo aiutare dalle quote che i bookmaker stanno emettendo in queste ore; vedremo poi se l’esito dei campi rispetterà questo pronostico o se invece andremo incontro a risultati poco attesi, quello che adesso dobbiamo fare è iniziare senza ulteriori indugi il nostro percorso attraverso i pronostici di Serie B, il sabato dedicato al campionato cadetto sarà ricco di sfide e non vediamo l’ora che si giochi.

PRONOSTICI SERIE B: COMO BARI

Proprio con Como Bari apriamo il quadro dei pronostici di Serie B: i lariani inseguono il sogno promozione, dopo aver vinto a Catanzaro una partita fondamentale difendono due punti di vantaggio sulla Cremonese ma nemmeno il Venezia ha mollato, sarà una grande volata e dunque ogni singola partita sarà decisiva. Così anche il Bari, che come detto vive un incubo: in zona playoff, i galletti hanno ora ben pochi margini di manovra e dunque al Sinigaglia potranno nuovamente affondare come risorgere, lo dirà il campo.

Intanto a dirci qualcosa sono i pronostici di Serie B stabiliti dall’agenzia Snai: Como largamente favorito con un valore pari a 1,70 volte la giocata sul segno 1, che ovviamente identifica la sua vittoria. Il segno 2 sul quale puntare per l’affermazione esterna del Bari vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 5,25 quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine il segno X che regola l’eventualità del pareggio porta in dote, con questo bookmaker, un valore che ammonta a 3,60 volte quella che sarà stata la vostra giocata.

PRONOSTICI SERIE B: SAMPDORIA SUDTIROL

È intrigante anche Sampdoria Sudtirol per i pronostici di Serie B: dopo quattro vittorie consecutive i blucerchiati hanno pareggiato, ma è stato un punto importante raccolto a Palermo che ha permesso alla squadra di Andrea Pirlo di rimanere in zona playoff e fare un piccolo passo verso un obiettivo che sarebbe minimo ma, per come si era messa, appariva fuori portata. Il Sudtirol vincendo a Marassi potrebbe rifarsi sotto, ma ha tante squadre davanti e al momento è più vicino alla zona playout: dunque per gli altoatesini si tratta di un’altra partita fondamentale per la salvezza.

L’agenzia Snai che ha emesso i pronostici di Serie B parla di una Sampdoria favorita: il segno 1 per la vittoria dei blucerchiati vale esattamente il doppio rispetto al segno 2 per il successo del Sudtirol, abbiamo infatti quote da 2,00 e 4,00 volte l’importo che avrete scelto di investire su questa partita del Luigi Ferraris. In caso di pareggio invece questo bookmaker di cui stiamo parlando vi premierebbe con una vincita che corrisponde a 3,20 volte la cifra messa sul piatto.











