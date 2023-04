Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 33^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI SULLA 33^ GIORNATA

Con i pronostici di Serie B stiamo per vivere un lungo viaggio attraverso le partite che si giocano sabato 15 aprile: siamo arrivati alla 33^ giornata, Modena Parma è stato l’intrigante derby emiliano che ha aperto le danze venerdì sera mentre oggi avremo ben otto partite in calendario, per un turno che si concluderà domenica con Ternana Pisa a fungere da posticipo, un altro turno che ci avvicina in maniera sempre più concreta alla fine della regular season e l’inizio dei playoff, così come del playout (che si dovrebbe a tutti gli effetti giocare).

Cosa dire per anticipare i temi dei pronostici di Serie B? Nulla, se non che come sempre ci faremo aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker ufficiali per fare le nostre consuete valutazioni e che dovremo poi aspettare quello che ci diranno i vari campi sui quali si giocherà per questa 33^ giornata, ma anche che noi proveremo ad anticipare qualcosa guardando a quelli che sono stati gli ultimi risultati e lo stato di forma delle squadre che sono coinvolte in un altro scintillante sabato del campionato cadetto.

PRONOSTICI SERIE B: BENEVENTO REGGINA

Derby del Sud sempre ad alta tensione, Benevento Reggina si gioca con 19 punti di differenza in classifica: dopo la grave crisi costata la possibilità di promozione diretta, la Reggina si è rialzata vincendo due partite e dunque ha se non altro blindato la sua qualificazione ai playoff. Il grande ex Pippo Inzaghi cerca strada contro un Benevento che arranca: oggi l’esordio di Andrea Agostinelli, ma intanto la squadra è ultima in classifica e deve recuperare 5 punti anche solo per giocare il playout.

I pronostici di Serie B emessi dall’agenzia Snai indicano comunque nei sanniti i favoriti: il segno 1 per la vittoria del Benevento vi farebbe guadagnare 2,65 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il segno 2 per il successo della Reggina porta in dote una vincita che ammonta a 2,85 volte la giocata. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore di 3,00 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita.

PRONOSTICI SERIE B: CAGLIARI FROSINONE

È sicuramente Cagliari Frosinone il big match della 33^ giornata. Ha ripreso la sua marcia la capolista, che ha battuto l’Ascoli confermando i suoi 10 punti di vantaggio sulla terza e dunque avvicinandosi sempre più alla promozione immediata. Il Cagliari dovrebbe giocare i playoff, e sta anche provando a prendersi subito la semifinale; Claudio Ranieri ha cambiato il passo della squadra isolana, ma comunque andare a prendersi la Serie A attraverso gli spareggi sarà tutt’altro che semplice.

Intanto, i pronostici di Serie B secondo la Snai dicono di un Cagliari favorito: c’è un valore pari a 2,55 volte la giocata sul segno 1 che identifica l’eventualità della vittoria dei sardi, mentre già con il pareggio questo bookmaker vi premierebbe (avendo puntato sul segno X) con una vincita che corrisponde a 2,95 volte l’importo messo sul piatto. Per quanto riguarda la vittoria esterna del Frosinone, questo bookmaker garantirebbe sul segno 2 una vincita che equivale a 3,00 volte la cifra che avrete investito sulla partita della Sardegna Arena.

