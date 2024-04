Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 34^ giornata (19-20 aprile 2024)

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 34^ GIORNATA

Siamo arrivati alla 34^ giornata nella nostra analisi sui pronostici di Serie B. Innanzitutto possiamo dare uno sguardo al calendario, perché questo turno prevede due anticipi al venerdì – solitamente ne abbiamo soltanto uno – ma per contro non ci saranno gare la domenica, dunque domani (sabato 20 aprile) avremo le restanti otto sfide. Questa sera, venerdì 19 aprile, si parte con due gare abbastanza interessanti e importanti: al Barbera un big match con il quale il Parma può sostanzialmente archiviare la sua promozione immediata, avendo 8 punti di vantaggio sul Venezia, mentre il Palermo ormai certo dei playoff può se non altro provare a prendersi la quinta posizione in classifica.

Al Mapei Stadium invece la Reggiana può fare un ulteriore passo verso la salvezza ma allo stesso tempo correre per la griglia post season delle prime otto, il Cosenza invece non può sbagliare perché ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout. Partiremo allora da queste due partite nell’analizzare i pronostici di Serie B, come sempre ci verranno in soccorso le quote ufficiali che sono emesse dai bookmaker e noi proveremo a ipotizzare come possano andare le cose sui vari campi, dunque senza indugiare oltre immergiamoci nell’atmosfera dei pronostici di Serie B per la 34^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: PALERMO PARMA

Eccoci dunque a Palermo Parma: inizia da qui il nostro percorso odierno nei pronostici di Serie B. Quella del Renzo Barbera è una grande partita: sesta contro prima nel campionato cadetto, ma alla vigilia della stagione anche il Palermo era sicuramente accreditato della possibilità di lottare per le prime due posizioni. A rispettare il pronostico è stato il Parma che vola verso la Serie A, i rosanero hanno recentemente esonerato Eugenio Corini affidandosi a Michele Mignani – licenziato dal Bari in precedenza – che ora proverà la scalata ai playoff, come principale obiettivo c’è quello di garantirsi il fattore campo nel primo turno e il traguardo non è lontano.

L’agenzia Snai che ha tracciato i pronostici di Serie B indica nel Parma la squadra favorita: questo bookmaker ha posto un valore pari a 2,40 volte la posta in palio sul segno 2, che regola la vittoria dei ducali. Il segno 1 per il successo interno del Palermo vi garantirebbe una vincita che ammonta a 2,85 volte la vostra giocata mentre con il segno X il guadagno corrisponderebbe a 3,45 volte quanto messo sul piatto. Stiamo comunque parlando di una partita equilibrata in cui potrebbe succedere di tutto, il campo ci dirà esattamente cosa…

PRONOSTICI SERIE B: REGGIANA COSENZA

Dal Barbera al Mapei Stadium: anche Reggiana Cosenza è delicata con i pronostici di Serie B, parliamo infatti di un match che potrebbe complicare il cammino dei granata che, nonostante un campionato comunque positivo, potrebbero ancora trovarsi coinvolti nella corsa per evitare il playout, anche se una vittoria aumenterebbe le possibilità di timbrare invece un ottimo playoff. Nelle prime otto posizioni ha sperato anche il Cosenza, che poi è calato alla distanza: come già detto i lupi mantengono un vantaggio di un solo punto sulla sedicesima posizione e hanno assoluto bisogno di aumentare il ritmo in queste ultime cinque giornate.

Secondo l’agenzia Snai, che consideriamo nuovamente nei pronostici di Serie B, la Reggiana parte favorita: abbiamo un valore di 2,35 volte quanto messo sul piatto per la sua vittoria, identificata dal segno 1, per contro l’affermazione del Cosenza al Mapei Stadium vi farebbe guadagnare una cifra che equivale a 3,25 volte l’imposto investito. Con il pareggio, per il quale dovrete ovviamente puntare sul segno X, la vostra vincita con questo bookmaker corrisponderebbe invece a 3,05 volte quella che sarà stata la vostra giocata sulla partita.











