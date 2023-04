PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 34^ giornata: che cosa succederà al Braglia?

PRONOSTICI SERIE B: MODENA SPAL

I pronostici di Serie B ci presentano nella 34^ giornata l’intrigante Modena Spal, un derby emiliano con situazione di classifica decisamente differente. Il neopromosso Modena sta ancora provando a qualificarsi per i playoff, che sarebbero un traguardo di tutto rispetto: l’obiettivo potrebbe non essere centrato ma questo toglierebbe poco alla bella stagione dei canarini. Al contrario della Spal che, partita con obiettivi di post season se non promozione, si ritrova terzultima in classifica e nel pieno di un incubo, attualmente retrocessa senza nemmeno poter giocare lo spareggio (ma anche la salvezza diretta è tecnicamente alla portata).

Secondo i pronostici di Serie B emessi dall’agenzia Snai il Modena è chiaramente favorito: la sua vittoria è regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,90 volte quanto giocato, per contro il segno 2 che identifica l’ipotesi del successo esterno della Spal porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte l’importo che avrete scelto di investire. Infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, garantisce con questo bookmaker di intascare una somma che equivale a 3,40 volte ciò che sarà stato pensato di mettere sul tavolo. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 34^ GIORNATA

Un’altra giornata dedicata ai pronostici di Serie B sta per farci compagnia: dopo aver assistito all’anticipo Reggina Brescia, la 34^ giornata del campionato cadetto riprende sabato 22 aprile con le consuete partite del primo pomeriggio (ore 14:00) con un posticipo alle 16:15, mentre domani il turno si chiuderà con due gare. Come sempre, faremo le nostre valutazioni circa il possibile esito sui campi; il Frosinone è davvero vicino alla promozione immediata anche se nelle ultime settimane ha rallentato la sua marcia, spera anche il Genoa che potrebbe ulteriormente distanziare il Bari e tornare subito in Serie A.

Le previsioni e le quote fornite dall’agenzia Snai, in continuo aggiornamento a seconda delle giocate che vi arrivano, ci aiuteranno a fare luce su quello che accadrà nella 34^ giornata; chiaramente per analizzare nella giusta maniera i pronostici di Serie B dovremo anche tenere conto di ulteriori fattori, come lo stato di forma delle singole squadre, la classifica del campionato e certamente le singole partite, che in senso assoluto possono racchiudere difficoltà di vario genere. Iniziamo allora il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie B, manca sempre meno al termine della stagione regolare e bisogna ancora stabilire tutti i verdetti legati al campionato cadetto…

PRONOSTICI SERIE B: FROSINONE SUDTIROL

La prima partita di cui parliamo con i pronostici di Serie B è Frosinone Sudtirol: i ciociari come detto assaporano la promozione, nonostante il calo di rendimento nelle ultime giornate sono sempre a +10 sul Bari e dunque bastano 5 punti in altrettanti turni per garantirsi lo striscione del traguardo. Il Sudtirol si dovrà accontentare dei playoff: due sconfitte consecutive hanno messo la parola fine sulla corsa verso il secondo posto, ma per questa matricola assoluta la stagione resta ovviamente bellissima e sorprendente.

L’agenzia Snai ci dice che la squadra favorita per la vittoria è il Frosinone, anche in maniera netta: il segno 1 per la vittoria dei ciociari vi permetterebbe di guadagnare 1,55 volte quanto avrete investito, per contro il segno 2 che regola il successo del Sudtirol ha un valore che ammonta a 6,50 volte la giocata. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita equivalente a 3,75 volte la somma messa sul piatto.

PRONOSTICI SERIE B: PARMA CAGLIARI

Decisamente scintillante anche Parma Cagliari, di cui parlare nei pronostici di Serie B: parliamo di due squadre che occupano la quinta posizione con 48 punti, e un vantaggio di 5 lunghezze sul nono posto. I playoff erano obiettivo minimo per entrambe, ma le difficoltà non sono mancate; il Cagliari è anche passato dal cambio di allenatore e con Claudio Ranieri (ex della partita) ha cambiato passo fino a sperare nuovamente nella promozione. Chi vince si garantisce la post season, chi eventualmente dovesse perdere tornerà a soffrire.

I pronostici di Serie B stabiliti dalla Snai indicano nel Parma la favorita: vale 2,35 volte la puntata il segno 1 per la vittoria dei ducali, situazione comunque in equilibrio visto che il segno 2 per l’affermazione del Cagliari vi farebbe guadagnare 3,20 volte quanto messo sul tavolo. Abbiamo poi l’ipotesi del pareggio, per la quale bisognerà giocare il segno X: questo bookmaker vi andrebbe a premiare con un guadagno che equivale a 3,10 volte l’importo che avrete scelto di investire sulla partita del Tardini.











