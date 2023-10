PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 9^ giornata: cosa succederà al Druso? (7-8 ottobre 2023)

PRONOSTICI SERIE B: SUDTIROL CATANZARO

Sicuramente nell’analisi dei pronostici di Serie B deve trovare spazio Sudtirol Catanzaro, una partita tra due squadre che sono agli antipodi d’Italia: ci sono circa 1250 chilometri tra le due città, a parte questo al Druso si respira aria di playoff con il Catanzaro che sta giocando il ruolo della grande sorpresa (15 punti e la recente vittoria a Marassi) esattamente come fatto l’anno scorso del Sudtirol. Attenzione però perché gli altoatesini erano partiti malissimo per poi rinascere con il nuovo allenatore: ai calabresi potrebbe succedere il percorso inverso, e naturalmente sarebbe un problema.

Intanto i pronostici di Serie B indicati dalla Snai ci dicono che il Sudtirol parte favorito, anche se di poco: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,50 volte quello che avrete pensato di investire, per contro il segno 2 per il successo esterno del Catanzaro porta in dote una cifra che ammonta a 3,00 volte quanto messo sul piatto e, curiosamente, questo è l’esatto valore che accompagna anche il segno X, sul quale chiaramente dovrete puntare se pensate che questa partita al Druso di Bolzano terminerà in parità. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 9^ GIORNATA

È ancora tempo di parlare di pronostici di Serie B: inaugurata dall’anticipo, la nona giornata del campionato cadetto prosegue sabato 7 ottobre con sette partite, e sarà poi conclusa domenica con due posticipi. Cercando di ipotizzare come potrebbero andare le cose sui campi, possiamo dire che la classifica ci mostra un Parma che sta già cercando di andare in fuga, attualmente con 4 punti di vantaggio sul Palermo che però deve recuperare una partita, e 5 sulla coppia formata da Venezia e Catanzaro con i lagunari che proprio oggi ospitano la capolista al Penzo.

Nell’analisi dei pronostici di Serie B ci faremo aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker ufficiali; prenderemo in considerazione alcune delle partite che riteniamo più interessanti valutandone tutti i fattori, e dunque provando a stabilire quale delle squadre potrebbe prendersi eventualmente la vittoria. Senza indugiare oltre, e partendo ovviamente dalle gare in programma oggi, andiamo subito a fare il nostro excursus attraverso i pronostici di Serie B, che ci regalano delle partite davvero intriganti di cui parlare.

PRONOSTICI SERIE B: MODENA PALERMO

Parliamo allora di Modena Palermo: i canarini avevano aperto il loro campionato con tre vittorie consecutive, ma poi si sono improvvisamente bloccati e hanno ottenuto tre pareggi nelle ultime quattro, perdendo per la prima volta contro il Venezia e non sfruttando un calendario anche favorevole, che li ha incrociati a Feralpisalò e Lecco. Il Palermo, a parte lo scivolone interno contro il Cosenza, ha fatto benissimo: come detto è secondo in classifica e ha già vinto cinque volte in sette gare, potendo anche contare sulla coppia Brunori-Mancuso che è un grande lusso per il campionato cadetto.

I pronostici di Serie B emessi dalla Snai ci dicono che al Braglia c’è grande equilibrio sulla carta: abbiamo infatti una differenza minima tra il segno 1 per la vittoria del Modena, quotato 2,50 volte quanto messo sul piatto, e il segno 2 per il successo del Palermo che vi farebbe guadagnare 2,85 volte la vostra giocata. Il pareggio, regolato dal segno X, porta invece in dote una vincita che con questo bookmaker corrisponde a 3,20 volte l’importo che avrete investito.

PRONOSTICI SERIE B: VENEZIA PARMA

Spostiamo adesso la nostra attenzione su Venezia Parma, che è il big match della nona giornata. La capolista è l’unica squadra imbattuta e sta dominando il campionato, oggi ha la grande possibilità di allungare sulla concorrenza e Fabio Pecchia vuole anche dare una dimostrazione di grande forza d’urto, perché espugnare il Penzo farebbe tanto anche a livello psicologico. Su questo campo è passato il Palermo, ma a parte questo il Venezia sta facendo benissimo: la vittoria di Modena è stata la quarta in otto partite, ci sono anche tre pareggi e la classifica parla di corsa per la promozione.

Secondo l’agenzia Snai, che ha tracciato i pronostici di Serie B, la squadra favorita è proprio quella lagunare ma l’equilibrio è ampio: infatti abbiamo un valore di 2,45 volte la giocata sul segno 1, per la vittoria del Venezia, a fronte del 2,90 che accompagna invece l’ipotesi del successo del Parma, per la quale dovrete puntare sul segno X. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una somma che corrisponde a 3,25 volte l’importo che avrete deciso di mettere sul tavolo per questa partita.











