Pronostici Serie B/ Le quote e le scommesse per le partite nella 1^ giornata

In questo fine settimana si accende anche il secondo campionato italiano ed è quindi arrivato il momento di analizzare i pronostici di Serie B fissati dalla nostra redazione alla vigilia di questa attesissima 1^ giornata. Dopo una lunga attesa estiva si fa quindi sul serio e già si specula su quale potrebbe essere la regina della cadetteria. Dalle blasonate Frosinone, Empoli e Benevento fino agli ultimi arrivi dal primo campionato come il Chievo: da tenere d’occhio però anche le neopromosse dalla Lega Pro Entella, Trapani e Pordenone. Insomma le protagoniste non mancano: andiamo ora a vedere da vicino quali saranno i pronostici di Serie B per questa 1^ giornata.

PRONOSTICO CROTONE COSENZA

Sfida dal pronostico aperto per la cadetteria allo Scida: sulla carta il fattore campo consegna il favore agli squali, ma lo storico è tutto per i bruzi. Inoltre nessuno dei due club ha brillato negli ultimi appuntamenti estivi, ufficiali o meno.

PRONOSTICO SALERNITANA PESCARA

L’Arechi potrebbe essere campo ostico, ma i delfini hanno dalla loro un storico importante in questo test match. Entrambi i club poi hanno voglia di riscatto dopo pure i due KO rimediati nei primi impegni ufficiali della stagione in Coppa Italia.

PRONOSTICO ASCOLI TRAPANI

Per i pronostici di Serie B ecco un match a cui abbiamo assistito solo pochi giorni fa per la Coppa Italia. Allora il successo fu tutto dei bianconeri, che pure risultano i favoriti d’obbligo anche in questo fine settimana per il Campionato.

PRONOSTICO CITTADELLA SPEZIA

Complice il fattore campo, i granata sono certo i favoriti nella sfida di questo primo turno di Serie B: i ragazzi di Venturato inoltre sono reduci da un ottimo esordio in Coppa Italia, che ha dato grande ottimismo nello spogliatoio.

PRONOSTICO ENTELLA LIVORNO

Dopo un anno di purgatorio in Serie C i liguri sono di nuovo protagonisti in cadetteria e di certo non vorranno mettere il piede in fallo nel primo turno: potrebbe quindi farne le spese il club amaranto, che non ha brillato in questa estate di preparazione

PRONOSTICO VENEZIA CREMONESE

Al Penzo il favore del pronostico potrebbe essere per i grigiorossi che hanno subito mostrato un ottimo stato di forma durante i primi turni di Coppa Italia: si annuncia quindi un esordio complicato per i lagunari.

PRONOSTICO EMPOLI JUVE STABIA

Pur contro una big del terzo campionato italiano, e’ il club toscano il naturale favorito al successo: anzi gli azzurri sono pure tra i primi in lizza per la promozione a fine stagione, ma la squadra di Bucchi deve convincere fin da subito.

PRONOSTICO PERUGIA CHIEVO

Il Curi non è certo tra le piazze più semplici e il Chievo pare ancora in piena costruzione dopo l’ultima brutta stagione in Serie A: il pronostico quindi appare aperto, ma gli umbri dopo anche il successo col Brescia in Coppa Italia sanno di poter fare bene.



