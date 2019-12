Pronostici Serie B/ Le quote per le partite della 19^ giornata della cadetteria

Anche oggi, domenica 29 dicembre 2019 i riflettori sono puntati sul campionato cadetto, unico a tenerci compagnia in questa pausa natalizia e alla vigilia della 19^ giornata è certo ora di analizzare i pronostici di Serie B. Siamo infatti ben curiosi di vedere quote e scommesse per le partite di questo turno della cadetteria, che pure sarà l’ultimo del turno di andata: benchè il titolo di Campione d’Inverno sia già stato assegnato da tempo, non vuol dire che i tre punti messi in palio oggi varranno meno, anzi. Andiamo allora a vedere match per match, quali saranno le quote, le scommesse e i pronostici della Serie B per le sfide della 19^ giornata.

PRONOSTICO PESCARA CHIEVO

Sfida ben complicata da leggere: il valore delle due squadre è noto, ma pure hanno alle spalle un tabellino praticamente identico: i delfini forse vantano uno stato di forma recente appena migliore nel confronto.

PRONOSTICO CITTADELLA ENTELLA

Per i pronostici di Serie B, sono i granata i netti favoriti al successo, benché certo la Virtus rimanga un avversario da non sottovalutare e comunque pericoloso, anche fuori casa.

PRONOSTICO CROTONE TRAPANI

Con due vittorie di fila alle spalle e la quarta piazza in classifica, non facciamo fatica a consegnare al Crotone il favore del pronostico: i siciliani non sono però avversario da sottovalutare

PRONOSTICO JUVE STABIA COSENZA

Scontro diretto per la salvezza nella 19^ giornata: l’esito del match non è così netto, anche perchè entrambe le squadre hanno appena messo da parte numeri e prestazioni interessante: ci sarà da lottare al Menti.

PRONOSTICO PERUGIA VENEZIA

Per i pronostici di Serie B, gli umbri rimangono i favoriti al Curi contro i veneti, ma l’incontro è complicato: i grifoni dopo tutto arrivano da due KO di fila e i lagunari saranno ben motivati a vincere

PRONOSTICO PISA FROSINONE

Altro incontro dall’esito dubbio per la 19^ giornata: la classifica infatti vede i canarini in vantaggio, ma i giallazzurri come pure i toscani hanno alle spalle ben due sconfitte negli ultimi due turni. Fuori casa il Pisa è in grado di fornire ottime prestazioni

PRONOSTICO PORDENONE CREMONESE

Benchè la squadra lombarda sia avversario in forma e ben motivato, sono i ramarri i favoriti oggi di fronte al pubblico di casa. I neroverdi poi devono subito rialzarsi dopo il KO subito nel giorno di Santo Stefano e questa è l’occasione giusta.

PRONOSTICO SPEZIA SALERNITANA

Benchè la classifica veda avanti i granata, in questo turno il favore dei pronostici di Serie B va ai liguri, che in casa sono in grado di fare faville: non scordiamo poi che la Salernitana, lontana dal pubblico amico ha ottenuto appena un punto nelle ultime 5 occasioni.

PRONOSTICO BENEVENTO ASCOLI

Per i pronostici di Serie B, non abbiamo dubbi nell’assegnare agli stregoni il favore del pronostico: pur già Campione d’inverno la squadra di Inzaghi non mai distratta e non lo sarà neppure contro i piceni.

PRONOSTICO EMPOLI LIVORNO

Pronostico complicato nel derby toscano, tra due club che hanno disperatamente bisogno di punti. Forse tra i due sono appena avanti gli azzurri, visto il titolo di fanalino di coda che cade sugli amaranto: gli episodi del match saranno però decisivi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA