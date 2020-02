Pronostici Serie B/ Le quote per le partite della 26^ giornata

Riflettori puntati ora sulle sfide del campionato cadetto per la 26^ giornata di campionato e dunque anche sui pronostici per la Serie B, che la nostra redazione ha fissato alla vigilia di questo turno così particolare. Tocca dunque ora considerare da vicino quote e scommesse, con l’aiuto delle valutazioni del portale snai per le tante partite che ci terranno compagnia sia questo sabato e domenica, dove però dobbiamo tenere presente una sostanziale novità in calendario. In previsione del prossimo turno infrasettimanale del prossimo 3-4 marzo infatti, la lega ha deciso di fissare per la giornata di sabato ben 8 incontri, riservando dunque un solo posticipo per la giornata di domenica. Sia come sia di certo ci attendono sfide da non perdere: andiamo quindi a controllare i pronostici di Serie B per questi incontri della 26^ giornata.

PRONOSTICO BENEVENTO SPEZIA

Benché i liguri siano capaci di una sfida importante, contro gli stregoni, leader del campionato potrebbe esserci ben poco da fare; in ogni caso in casa Inzaghi avrà il favore del pronostico.

PRONOSTICO CITTADELLA CREMONESE

Forte del fattore campo, è il club granata il netto favorito oggi pomeriggio per i pronostici di Serie B: si annuncia una trasferta dura per la Cremonese, che pure torna in campo dopo il 5-0 inferto al Trapani.

PRONOSTICO EMPOLI PORDENONE

Nello scontro diretto per i play off del campionato, sono proprio gli azzurri i netti favoriti, visto anche l’ottimo stato di forma che vanta la squadra di Marino: la crisi neroverde potrebbe non terminare oggi.

PRONOSTICO JUVE STABIA TRAPANI

Per la 26^ giornata di campionato ci appare complicato stilare un pronostico netto di questo match per i gradini più bassi della classifica. Entrambi i club non se la passano bene e oggi il fattore campo porrebbe contare poco: il pari non è da escludere.

PRONOSTICO PISA PERUGIA

Benchè i grifoni scendano in campo dopo ben tre KO di fila (l’ultimo con l’Empoli) non è impossibile il colpaccio umbro in terra toscana, visto che neppure i nerazzurri stanno vivendo un grande momento.

PRONOSTICO VENEZIA COSENZA

Per i pronostici di Serie B vediamo che sono i veneti i favoriti in questo turno casalingo di campionato: i lagunari cercano punti salvezza e certo la sfida contro il Cosenza, fermo alla 18^ piazza è un’occasione propizia.

PRONOSTICO CHIEVO LIVORNO

Contro un Chievo in buona forma dopo i successi di Salernitana e Pordenone, ci pare ben complicata un’impresa fuori casa del Livorno: non sono dunque gli amaranto, ultimi in classifica, i favoriti oggi.

PRONOSTICO FROSINONE SALERNITANA

Difficile fissare un netto favorito nel big match al vertice del campionato: cerro però i canarini hanno dalla loro ben 5 successi di fila e il fattore campo: sarà certo una sfida in ogni caso emozionante.

PRONOSTICO PESCARA ASCOLI

La classifica vede i due club ben vicini e entrambe le squadre non approdano al turno domenicale in ottime condizioni: sarà un sfida complicata, dove però i piceni potrebbero non demeritare la vittoria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA