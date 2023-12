PRONOSTICI SERIE B/ Quote e previsioni 15^ giornata: tutto sul derby al Braglia (2-3 dicembre 2023)

PRONOSTICI SERIE B: FOCUS MODENA REGGIANA

Per parlare ancora un po’ dei pronostici Serie B, andiamo adesso a parlare pure di Modena Reggiana, il derby emiliano che sarà un’altra significativa partita nel sabato dedicato alla quindicesima giornata di campionato. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti per la vittoria i padroni di casa: il segno 1 è quindi quotato a 1,90 per il successo del Modena, mentre in caso di vittoria esterna da parte della Reggiana ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 4,00 volte la posta. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello che è intermedio rispetto agli altri due, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,40.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi questo pomeriggio alle ore 14.00 nella partita Modena Reggiana, naturalmente presso lo stadio Alberto Braglia appunto di Modena, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 1,67, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 2,05. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,87, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 1,83 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ECCO I FAVORITI

I pronostici Serie B ci faranno compagnia anche in questo primo weekend del mese di dicembre, cioè naturalmente in occasione della quindicesima giornata del campionato della Serie B 2023-2024, che apre un mese molto significativo per il cammino della stagione regolare della cadetteria, che arriverà alla fine del girone d’andata nel giorno di Santo Stefano. Naturalmente quindi adesso si pensa alle nove partite che ci faranno compagnia (considerato l’anticipo già giocato ieri sera) da oggi pomeriggio fino a domenica, dato che non avremo invece posticipi al lunedì; appuntamenti che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie B per il turno numero 15.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma a partire naturalmente dalle ben sei partite di oggi, sabato 2 dicembre 2023, per poi passare alle rimanenti tre partite che caratterizzeranno il programma della domenica di questo nuovo turno della Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO VENEZIA ASCOLI

Venezia Ascoli si prende la copertina dei pronostici di Serie B, per più di un motivo in questo sabato. Infatti il Venezia arriva dal colpaccio per 0-3 sul campo del Bari, che è valso ai lagunari anche l’aggancio al Parma al primo posto in classifica. Oggi i veneti vogliono continuare a vincere, contro un Ascoli che naviga invece nella seconda metà della classifica, arriva da un buon pareggio sul campo della Reggiana e cerca un risultato di prestigio che potrebbe valere la svolta per l’intera stagione dei bianconeri marchigiani.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Venezia Ascoli di oggi pomeriggio, naturalmente presso lo stadio Pier Luigi Penzo del capoluogo veneto, ci dicono che sulla carta partono certamente favoriti i padroni di casa lagunari, quindi il segno 1 è quotato a 1,80, mentre si sale a quota 4,50 per il segno 2 in caso di vittoria esterna per i bianconeri marchigiani, infine il pareggio varrebbe 3,45 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno X.











