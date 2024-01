Pronostici Serie B/ Previsioni e quote per le partite della 20^ giornata, 13-14 gennaio 2024

I pronostici Serie B ci faranno compagnia naturalmente in occasione della ventesima giornata del campionato della Serie B 2023-2024, che dopo la sosta invernale seguita all’ultimo turno dell’andata a Santo Stefano torna a farci compagnia in questo secondo weekend del mese di gennaio aprendo il girone di ritorno e quindi la seconda metà del cammino della serie cadetta. Naturalmente quindi adesso si pensa alle nove partite (tenuto conto che ieri c’è già stato un anticipo) che ci faranno compagnia da oggi pomeriggio fino ai posticipi della domenica; appuntamenti che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie B per il turno numero 20.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma a partire naturalmente dai ben sei incontri di oggi, sabato 13 gennaio 2024, per poi passare alle rimanenti partite che caratterizzeranno il programma di questo nuovo turno della Serie B, che saranno tre in contemporanea nel pomeriggio di domenica.

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO CITTADELLA PALERMO

Cittadella Palermo si prende la copertina dei pronostici di Serie B, perché si tratta di una sfida tra due squadre in zona playoff. In particolare, a dicembre avevamo lasciato un Cittadella in grande forma, al quale dunque la pausa certamente non ha fatto piacere, anche se la chiusura era stata con un pareggio ad Ascoli; anche il Palermo tuttavia stava bene e ci stava regalando partite divertenti e ricche di gol, ultima delle quali la vittoria per 3-2 alla Favorita contro la Cremonese.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Cittadella Palermo di questo pomeriggio, naturalmente presso lo stadio Piercesare Tombolato della città del Veneto, ci dicono che sulla carta partono certamente favoriti i padroni di casa del Cittadella, quindi il segno 1 è quotato a 2,30, mentre si sale a quota 3,10 per il segno X in caso di pareggio; infine, una vittoria esterna per il Palermo è comunque abbastanza probabile e varrebbe 3,35 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

