Pronostici Serie B/ Previsioni e quote sulle partite (3^ giornata, 29-30 agosto 2023)

I pronostici Serie B tornano a farci compagnia grazie alle partite della terza giornata della Serie B 2023-2024, che sarà anche il primo turno infrasettimanale di questo nuovo campionato, che inizia quindi già a viaggiare su ritmi molto alti nonostante ben due incontri siano stati di nuovo rinviati a causa delle complicate vicende di un’estate ancora una volta sofferta per il calcio italiano. Ci saranno quindi in totale otto incontri del campionato cadetto al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie B, sempre in orari di prima serata essendo ad agosto e durante la settimana.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 2^ giornata: cosa succederà a Modena? (oggi 26 agosto 2023)

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma nelle prossime ore, infatti oggi, martedì 29 agosto 2023, seguiremo quattro partite della terza giornata, poi ce ne saranno quattro domani in attesa dei due recuperi.

Pronostici Serie B/ Previsioni e quote, che cosa succederà al Liberati? (1^ giornata, 19-20 agosto 2023)

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO PISA PARMA

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici Serie B sarà Pisa Parma, un match affascinante e, in un certo senso, tra due formazioni a punteggio pieno. Il Pisa a dire il vero ha giocato una sola partita finora, però l’ha vinta sul campo della Sampdoria compiendo dunque una notevole impresa, mentre il Parma fino a questo momento ha già giocato due partite della Serie B 2023-2024 e gli emiliani le hanno entrambe vinte, sempre con il punteggio di 2-0.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Pisa Parma di questa sera, naturalmente allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani della città toscana, ci dicono che sono favoriti i padroni di casa nerazzurri ma con differenze non così nette, infatti il segno 1 per la vittoria casalinga del Pisa è quotato a 2,50, mentre poi si sale a 3,00 sul segno X naturalmente in caso di pareggio oppure fino a 3,05 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Parma questo incontro all’ombra della Torre Pendente.

Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 38^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA