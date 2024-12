PRONOSTICI SERIE B: QUALI FAVORITE NELLA 20^ GIORNATA OGGI?

Le ultime emozioni dell’anno ci attendono con i pronostici Serie B, che infatti oggi domenica 29 dicembre 2024 saranno accentro dell’attenzione grazie a ben dieci partite per la ventesima giornata del campionato cadetto, con la quale inizia il girone di ritorno. Abbiamo quindi le idee abbastanza chiare quando si parla di favorite, almeno nella corsa ai vertici: nella prima metà della stagione Sassuolo, Pisa e Spezia hanno fatto il vuoto e quindi dovrebbero giocarsi le due promozioni immediate, per fare un pronostico a lunga scadenza.

Parlando invece dell’attualità, l’analisi su quote e favorite per le partite di Serie B di oggi naturalmente deve tenere conto anche di ciò che è successo solamente tre giorni fa nel turno di Santo Stefano. Tra partite che potrebbero avere delle chiare favorite e altre invece che potrebbero essere molto incerte, diamo uno sguardo alle prospettive per i pronostici Serie B in vista delle partite che anche oggi ci terranno compagnia dall’ora di pranzo e fino a sera.

PRONOSTICI SERIE B: FOCUS SUL DERBY CREMONESE BRESCIA

Scegliamo il derby lombardo Cremonese Brescia come partita di cartello nei pronostici Serie B, sia per la rivalità sia perché essendo il lunch match sarà la prima in ordine alfabetico. La Cremonese inoltre arriva da una preziosa vittoria sul campo del Cesena, che mette i grigiorossi solitari al quarto posto e quindi prima inseguitrice del terzetto di testa, con incompiuto di assicurare che i playoff si svolgano davvero. Le Rondinelle del Brescia arrivano invece da tre pareggi consecutivi, l’ultimo è stato il pirotecnico 3-3 contro il Modena: ne vedremo delle belle…

Parliamo allora anche delle quote su Cremonese Brescia per i pronostici Serie B e facciamo affidamento su quanto ci dice l’agenzia bet365. Fattore campo e classifica dovrebbero far pendere la bilancia verso i padroni di casa della Cremonese: il segno 1 è quotato infatti a 1,73, mentre poi si sale a 3,60 in caso di pareggio allo stadio Giovanni Zini (naturalmente segno X). Infine, se fosse il Brescia a vincere il derby lombardo ecco che il segno 2 varrebbe 5,00 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 2.