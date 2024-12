DIRETTA BRESCIA MODENA, TESTA A TESTA

Esattamente venti anni fa si giocava l’ultima diretta di Brescia Modena, una rivalità che si è mossa sia in Serie A che in Serie B. Proprio quello che cerchiamo per fare i nostri testa a testa storici andando a vedere i precedenti tra le due squadre per capire chi potrebbe avere la meglio e chi no. Iniziamo con le partite giocate in Serie A, abbiamo quattro precedenti in questo campionato e il risultato parla chiaro: quattro pareggi, l’equilibrio in quegli anni ha regnato sovrano.

In Serie B invece il discorso è analogo: abbiamo 12 precedenti prima della gara che andremo a commentare oggi, il computo totale dice che sono cinque le vittorie da parte della formazione che oggi gioca in casa, poi abbiamo lo stesso numero di vittorie per il Modena. Le ultime due gare che mancano all’appello invece sono finite con il segno X. Quindi l’unico vero vincitore di questa rivalità è l’equilibrio, andrà cosi anche oggi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Brescia Modena dove vedremo anche le statistiche di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BRESCIA MODENA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Brescia Modena, valida per la diciannovesima giornata di Serie B, andrà in onda giovedì 26 dicembre alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti per la copertura completa della Serie BKT, su smart TV, PC, smartphone.

BISOLI SFIDA IL SUO PASSATO

La diretta Brescia Modena andrà in campo giovedì 26 dicembre alle ore 15 allo stadio Rigamonti di Brescia. I leoni lombardi sono ancora a caccia di un ritorno alla vittoria, che manca da ben sei partite, in casa poi addirittura dal 30 settembre, in occasione della vittoria casalinga sulla Cremonese. Ma le ultime uscite sembrano promettere bene per i biancazzurri, con due pareggi nelle ultime due gare con Salernitana e Carrarese, e l’avvicendamento in panchina di Pierpaolo Bisoli, che sembrerebbe aver chiuso alcuni buchi della retroguardia bresciana.

Ma fra la vittoria e il Brescia c’è una delle squadre più in forma di questa Serie B, il Modena reduce dalla vittoria sul Pisa secondo in classifica e ora in zona playoff a quota 23 punti. La squadra di Paolo Mandelli non perde da sei gare consecutive, ma particolarità è che, in occasione di quella sconfitta i 2 novembre contro lo Spezia, sulla panchina dei canarini sedeva proprio Pierpaolo Bisoli, che giovedì sfiderà così il suo recentissimo passato.

BRESCIA MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Brescia di Bisoli dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Lezzerini in porta, Dickmann, Cistana, Adorni e Jallow a comporre la difesa. A centrocampo, Bisoli, Verreth e Bjarnason sono i titolari, con Galazzi a fare da trequartista dietro le punte Moncini e Borrelli.

Il Modena risponde con il 3-4-2-1, con Gagno tra i pali e una difesa a tre composta da Dellavalle, Zaro e Cauz. A centrocampo, Magnino, Gerli, Santoro e Cotali si occupano della gestione del gioco, mentre Palumbo e Caso supportano Pedro Mendes, unica punta.

DIRETTA BRESCIA MODENA, LE QUOTE

Le quote della diretta Brescia Modena riflettono una sfida che si presenta come equilibrata. La vittoria del Brescia è infatti quotata a circa 2.40, leggermente favorito in virtù del fattore campo sul Modena, che è invece quotato a 3.00. Il pareggio, molto probabile, è anch’esso offerto a 3.00.