Pronostici Serie B/ Quote e favoriti per le partite della 28^ giornata

I pronostici Serie B tornano in occasione delle partite della ventottesima giornata: nonostante il Coronavirus, il campionato cadetto non si è mai fermato e anzi in settimana ha vissuto un turno infrasettimanale, adesso invece si torna in campo con un nuovo turno nel weekend, sia pure evidentemente con le porte chiuse ovunque. Dunque tra oggi e lunedì sera le nuove partite della Serie B saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B in programma tra oggi e domani, sabato 7 e domenica 8 marzo 2020, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B, con particolare attenzione sui sei incontri del sabato.

PRONOSTICO CITTADELLA PORDENONE

Interessante derby del Nord-Est tra due squadre in forma, che rendono intrigante la sfida per i pronostici Serie B. Il Cittadella arriva dalla vittoria di Cosenza ed è in piena zona playoff, ma anche il Pordenone si è rilanciato sui livelli dell’andata con due vittorie consecutive. L’agenzia Snai premia comunque i padroni di casa e ritiene favorito il segno 1, che varrebbe infatti appena 2,05 volte la posta in palio.

PRONOSTICO EMPOLI TRAPANI

L’Empoli ha vinto cinque partite su sei da quando in panchina si siede Pasquale Marino e si è dunque rilanciato benissimo nella corsa verso la promozione, almeno per quanto riguarda i playoff. Attenzione però a un Trapani mai domo, che martedì ha bastonato l’Entella e crede ancora nella promozione. In ogni caso, sulla carta sono giustamente favoriti i padroni di casa: l’agenzia Snai quota a 1,80 il segno 1 per il successo dell’Empoli.

PRONOSTICO FROSINONE CREMONESE

Un Frosinone reduce dal sofferto e forse pure immeritato pareggio contro il fanalino di coda Livorno ospita una Cremonese che ultimamente ha dimostrato segnali di crescita, ma è pur sempre 20 punti dietro i ciociari in classifica. Questa enorme differenza, sommata al fattore campo, fa naturalmente pendere la bilancia dalla parte del Frosinone, così l’agenzia Snai quota il segno 1 a 1,70 volte la posta in palio.

PRONOSTICO PERUGIA SALERNITANA

Cinque sconfitte consecutive sono il fardello con il quale il Perugia si presenta a questa delicata partita contro una Salernitana certamente più in forma e reduce da una bella vittoria contro il Venezia che consolida la presenza dei campani in zona playoff, mentre il Perugia deve iniziare a guardarsi le spalle. Proprio per questo però potrebbe essere più affamato il Perugia: Snai ci crede e quota il segno 1 a 2,20 volte la posta in palio.

PRONOSTICO VENEZIA CROTONE

Un Crotone lanciato nella corsa verso il secondo posto è di scena sul campo di un Venezia che ha grande bisogno di fare punti per la lotta salvezza. Obiettivi diversi ma altrettanto importanti, il fattore campo potrebbe dare una mano ai veneti ma la classifica dice senza dubbio Crotone e anche l’agenzia Snai crede soprattutto ai calabresi, quotando il segno 2 per il colpaccio ospite a 2,30 volte la posta in palio.

PRONOSTICO PISA LIVORNO

Derby toscano sempre affascinante per chiudere l’analisi dei pronostici Serie B del sabato: il Livorno ha dato ultimamente segnali di vita e non vuole rassegnarsi alla salvezza, ma fattore campo e 15 punti di vantaggio in classifica rendono favorito un Pisa beffato al 94’ martedì sera sul campo del Crotone. Il segno 1 parte dunque favorito anche secondo le previsioni dell’agenzia Snai, che lo quota a 2,15 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA