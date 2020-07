Pronostici Serie B/ Quote e previsione per le sfide della 35^ giornata

Siamo alla vigilia della 35^ giornata del campionato cadetto ed è opportuno ora andare subito a vedere che cosa ci riservano i pronostici della Serie B, stilati dalla nostra redazione per tutti gli incontri di questo intensissimo turno. Siamo infatti ben impazienti di scoprire che verdetti ci concederà il campo questa sera e se dunque le previsioni saranno confermate in pieno, oppure arriverà qualche dopo di scena, un’ipotesi che a dir il vero non ci pare affatto infrequente, a questo punto della stagione. Quel che è certo è che anche oggi ci attenderà una serata di grande calcio, con la maggior parte delle sfide della 35^ giornata di Serie B che pure si giocheranno in contemporanea. Non perdiamo allora altro tempo dunque e andiamo a esaminare da vicino, partita per partita, che cosa ci possono dire i pronostici della Serie B, per gli incontri in programma oggi, nella 35^ giornata.

PRONOSTICO PESCARA FROSINONE

Benché i canarini approdino al turno avendo alle spalle qualche risultato non proprio eccellente, per il primo match della 35^ giornata, diamo il nostro favore alla formazione ciociara, che pure avrà di fronte un avversario ben motivato e temibile.

PRONOSTICO BENEVENTO LIVORNO

Per i pronostici di Serie B, nella sfida al Vigorito tra Benevento e Livorno, non esitiamo a dare il favore alla vittoria alla formazione di casa, benché i ragazzi di Inzaghi, una volta raggiunta la promozione matematica in serie A, abbiano messo da parte risultati pessimi (l’ultimo il 2-0 subito col Trapani). Gli stregoni devono rifarsi e i toscani, ultimi, sembrano la vittima perfetta.

PRONOSTICO CITTADELLA ASCOLI

Sfida di difficile lettura quella che ci attende tra Cittadella e Ascoli questa sera. Se infatti la classifica sorride ai granata, pure va aggiunto che i veneti approdano al turno con ben tre KO di fila alle spalle. Non conosce crisi invece il club bianconero, in grande rispolvero in questa parte della stagione e con già tre successi di fila rimediati negli ultimi tre turni.

PRONOSTICO CROTONE SALERNITANA

Benché i granata di Ventura siano avversari di valore, pure non facciamo fatica a consegnare il favore del pronostico questa sera ai rossoblu. Il Crotone, tra l’altro padrone di casa, sta vivendo un ottimo momento di forma e pare ottimamente indirizzato a strappare il secondo pass a disposizione per la promozione in Serie A: sarà difficile fermare i pitagorici ora.

PRONOSTICO EMPOLI ENTELLA

La sfida al Castellani si annuncia come incontro decisivo per determinare l’accesso ai prossimi play off: difficile determinare un favorito netto al successo, anche se certo gli azzurri oggi potrebbero avere qualche chance in più sulla Virtus.

PRONOSTICO JUVE STABIA CHIEVO

Per i pronostici della Serie B, non facciamo fatica ad assegnare al Chievo il favore al successo, nella sfida in trasferta contro la Juve Stabia, anche se ci attenderà una partita infuocata. Dopo tutto le vespe sono in lotta per la salvezza e i veneti pure saranno in campo dopo la sconfitta rimediata solo poco fa contro la Cremonese.

PRONOSTICO PERUGIA CREMONESE

Sarà partita intensissima quella che andrà in scena al Renato Curi per la 35^ giornata. Sappiamo infatti bene che la squadra di Cosmi sa essere rivale arcigno, ma pure va detto che i grigiorossi approdano al turno vantando una migliore condizione fisica e mentale. Le tre vittorie di fila appena trovate hanno esaltato gli uomini di Bisoli, che non vogliono fermarsi qui.

PRONOSTICO PISA TRAPANI

Benché il Trapani abbia rimediato risultati importanti in questa ultima parte della stagione, pure per i pronostici di Serie B ci sentiamo di dare il favore al successo questa sera al Pisa, che con 47 punti, è ancora in lotta per prendere parte ai prossimi play off. Le motivazioni dunque non mancheranno.

PRONOSTICO PORDENONE COSENZA

Match più che mai interessante per la 35^ giornata della Serie B; da una parte infatti vi sono i ramarri che pure già sicuri di prendere parte ai prossimi play off, pure stanno in campo col desiderio di vendicare l’ultimo KO rimediato con il Crotone. Di contro ci sarà il Cosenza, in piena lotta salvezza, ma che pure arriva da una vittoria decisiva sul Perugia della scorsa giornata. Nonostante la classifica il pronostico non pare così sicuro.

PRONOSTICO SPEZIA VENEZIA

In vista della sfida del Picco non esitiamo a concedere ai liguri il favore del pronostico: lo Spezia approda al turno con due successi di fila alle spalle e rimane ancora in lizza per ottenere la promozione diretta in Serie A. Non è in grande forma il club lagunare invece, che pure ora rischia di dover lottare per evitare la retrocessione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA