Pronostici Serie B/ Quote e previsioni delle sfide per la 30^ giornata

Riaperti i battenti del campionato cadetto, dopo oltre tre mesi di sosta per l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da coronavirus, ecco che il secondo campionato italiano è pronto a vivere la sua 30^ giornata regolare, la seconda dalla ripartenza: tocca pra esaminare da vicino i pronostici della Serie B. Siamo infatti ben impazienti di conoscere i verdetti che usciranno dalle sfide di oggi: i tre punti in palio valgono infatti moltissimo in vista del finale. Ma pure va detto che in questo venerdì 26 giugno, pure il campionato di Serie B sarà unico protagonista: tutte le dieci sfide del turno verranno disputate questa sera non saranno dunque messi in programma anticipi o posticipi della 30^ giornata. Andiamo allora a controllare per i 10 match, che cosa possono dirci i pronostici della Serie B, per oggi venerdì 26 giugno.

PRONOSTICO TRAPANI PORDENONE

Sfida certo complicata per entrambe le formazioni, che non hanno celebrato il rientro in campo dopo lo stop al meglio. Pure però al Provinciale di Erice non è affatto a escludere un trionfo in esterna dei ramarri, che puntano al miglior piazzamento in vista dei play off.

PRONOSTICO CHIEVO SPEZIA

Per i pronostici di Serie B non esitiamo a concedere il favore delle previsioni ai clivensi, che pure però potrebbero soffrire non poco l’impeto dei liguri, sempre in ottica promozione in Serie A per il finale di stagione

PRONOSTICO CREMONESE COSENZA

Benché la formazione grigiorossa sia di ritorno dal KO con il Benevento, pure sono i padroni di casa i favoriti oggi nei pronostici di Serie B: questo tenuto pur conto che i bruzi, a rischio retrocessione diretta in Serie C, oggi saranno supermotivati a fare punti.

PRONOSTICO EMPOLI BENEVENTO

Benché la formazione toscana sia sempre avversario ostico, pure ci pare difficile non dare per favoriti gli stregoni, a cui pure manca pochissimo per ottenere l’ufficialità della promozione in Serie A. La squadra di Inzaghi finora ha poi incassato un solo KO in stagione: difficile che possa bissare oggi.

PRONOSTICO ENTELLA SALERNITANA

Sfida complicata quella a Chiavari: i due club approdano alla 30^ giornata non al top della condizione e senza pubblico allo stadio, ecco che il fatto campo perde grande valore. Probabilmente saranno gli episodi a decidere l’esito della partita.

PRONOSTICO FROSINONE CITTADELLA

Partita bollente per i play off della Serie B, se non già per la promozione: stilare in pronostico netto allo Stirpe è cosa complicata, tenuto conto che i canarini non hanno affatto convinto pareggiando solo settimana scorsa contro il Trapani, in piena zona retrocessione.

PRONOSTICO JUVE STABIA LIVORNO

Per i pronostici di Serie B non è facilissimo individuare un verdetto netto, tenuto conto che entrambi i club sono tornati in campo dopo lo stop subito incassando un KO: pure le vespe, padrone di casa, potrebbero avere una chance in più.

PRONOSTICO PERUGIA CROTONE

Considerato il secondo posto in classifica dei rossoblu e le loro ambizioni di promozione, non possiamo non concedere il favore del pronostico al Crotone, ma ben sappiamo quanto il Perugia di Cosmi sa essere avversario ostico: sarà una sfida combattuta.

PRONOSTICO PISA PESCARA

Scontro diretto a metà classifica per la 30^ giornata e al Romeo Anconetani sarà match bollente, da due squadre ben pronte: possibile che solo gli episodi decideranno il verdetto finale, tenuto conto che il fattore campo oggi potrebbe valere ben poco.

PRONOSTICO VENEZIA ASCOLI

Per i pronostici di Serie B andrò oggi in scena una sfida diretta per la salvezza, tra due club che pure non hanno iniziato nel modo migliore questo finale di stagione: difficile dunque fissare un pronostico certo anche se forse i lagunari oggi saranno più motivati.



