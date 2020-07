Pronostici Serie B/ Quote e previsioni delle sfide per la 32^ giornata

Si accende oggi un nuovo appassionante turno per il campionato cadetto e dunque è arrivato il momento di controllare da vicino anche che cosa ci dicono i pronostici della Serie B che la nostra redazione ha fissato per le sfide della 32^ giornata. Certo va detto che dare dei pronostici netti non è sempre facilissimo: con così poco riposo tra un turno e l’altro, non sono state poche le sorprese a cui abbiamo assistito da che è ripartito il campionato. Non solo: i tanti infortuni occorsi negli ultimi giorni e pure la mancanza di tifosi (che fa decadere un poco il fattore campo) hanno certo rimescolato le carte in questo finale di stagione della Serie B. Pure sarà bene ora andare a controllare, incontro per incontro, quali potrebbero essere i pronostici di Serie B, per le sfide in programma oggi, venerdì 3 luglio.

PRONOSTICO PISA CITTADELLA

Forti di tre successi di fila appena guadagnati, i granata potrebbero anche riuscire a fare il colpaccio oggi all’Anconetani, ma la sfida si annuncia senza dubbio davvero complicata, tenuto conto anche dell’ottimo stato di forma dei toscani, da che è ricominciato il campionato.

PRONOSTICO COSENZA ASCOLI

Nella sfida salvezza per la 32^ giornata di Serie B potrebbe davvero succedere di tutto: i bruzi però alla vigilia paiono appena favoriti alla vittoria, tenuto conto anche dei buoni risultati rimediati di recente.

PRONOSTICO CREMONESE PESCARA

Per i pronostici della Serie B, consegniamo il nostro favore alla compagine grigiorossa, padrona di casa: nonostante i tanti pari nello storico recente, e il 3-3 appena fissato con la Salernitana, pure la formazione lombarda potrebbe avere una marcia in più questa sera.

PRONOSTICO CROTONE BENEVENTO

E’ scontro diretto per la vetta: la sfida allo Scida promette scintille e per una volta gli stregoni potrebbero non essere i favoriti d’obbligo. Inzaghi e i suoi potrebbero infatti presentarsi in campo già paghi (avendo ottenuto la promozione matematica in Serie A): non così i pitagorici, che devono confermare il secondo posto in classifica, dopo pure il terzo pari di fila ottenuto con l’Ascoli.

PRONOSTICO ENTELLA CHIEVO

Sfida di complicata lettura per i pronostici di Serie B: la Virtus infatti sa essere formazione ostica in casa, ma pure i gialloblu in trasferta hanno già fatto vedere meraviglie e pure vantano uno stato di forma migliore degli avversari. Il colpaccio veneto dunque non è da escludere.

PRONOSTICO FROSINONE SPEZIA

Possibile colpaccio ligure in trasferta nella 32^ giornata di campionato: lo Spezia dopo tutto sta lottando per il secondo pass per la Serie A in palio e i canarini, di ritorno dal secondo KO di fila (l’ultimo col Chievo) non stanno attraversando un grandissimo momento.

PRONOSTICO PERUGIA PORDENONE

Match all’esito incerto al Curi per la 32^ giornata di campionato. Stasera in campo vi saranno due formazioni in cerca di punti ma soprattutto di risposte dopo alcuni passi falsi commessi negli ultimi turni di campionato: occhio però all’irruenza dei ramarri, che fecero loro il match di andata.

PRONOSTICO SALERNITANA JUVE STABIA

E’ stata fin qui una ripartenza complicata per i granata di Ventura: pure oggi la Salernitana potrebbe soffrire con le Vespe, le quali però rimangono sempre le sfavorite alla vittoria finale.

PRONOSTICO TRAPANI LIVORNO

Considerati gli ultimi drammatici eventi della società toscana, non abbiamo dubbi che oggi saranno i siciliani a vincere, ottenendo così tre punti preziosi per la salvezza, contro un club che già conosce il suo destino.

PRONOSTICO VENEZIA EMPOLI

Sfida complicata e viva attesa al Penzo: i toscani paiono favoriti al colpaccio in trasferta, ma non scordiamo che i lagunari oggi tornano in campo vantando due ottime e solide vittorie, che hanno dato molto animo alla formazione di Dionisi.



