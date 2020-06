Video/ Salernitana Cremonese (3-3): highlights e gol. La chiude Di Tacchio su rigore

Il video di Salernitana Cremonese, sfida che è occorsa solo ieri sera tra le mura dell’Archi per la 31^ giornata della Serie B, ci racconta di un pirotecnico pareggio occorso col risultato di 3-3, che concede un solo punto a testa ai due club, in lotta, l’uno per ottenere i play off, l’altro per la salvezza. Venendo alle azioni salienti del match, va detto che pure non abbiamo assistito ieri sera a una partenza infuocata: anzi il primo tempo è risultato abbastanza sotto tono, con il grigiorossi che pure meritatamente hanno trovato il vantaggio al 7’ con il gol di Zan Celar. Ma oltre alla rete dello sloveno ben poco è accaduto in campo prima dell’intervallo: i granata non hanno risposto adeguatamente dopo il gol subito, firmando appena una sola grande occasione da gol al 40’, con Dziczek. E’ dunque solo nella ripresa che la sfida si fa veramente interessante. Tornati in campo dopo l’intervallo è per merito della Cremonese che si alza il livello di qualità e intensità del gioco: al 67’ è sempre Celar a ferire lo specchio di Micai e dunque a portare i suoi avanti per 2-0. La Salernitana però presto ottiene l’occasione di ridurre lo svantaggio, con il rosso al 71’ (per doppia ammonizione) concesso al grigiorosso Arini e il calcio di rigore che viene brillantemente firmato dallo stesso Dziczek. Nel finale del secondo tempo poi accade di tutto. Al 79’ è Di Tacchio a riportare il pari sul tabellone del risultato, ma all’81’ pure Ventura perde per espulsione diretta Lombardi: ristabilito l’equilibrio numerico in campo, la Cremonese spinge e al 86’ con Zortea trova il tris. E’ dunque in pieno recupero che i granata trovano il pareggio in extremis: al 90+6’ Gondo guadagna il calcio di rigore, che viene tirato con grande perizia da Di Tacchio, che dunque sigla il finale 3-3.

IL TABELLINO

Salernitana – Cremonese 3-3 (0-1 PT)

RETI: 6’ pt, 23’ st Celar (C), 27’ st rig. Dziczek, 34’ st, 51’ st rig. Di Tacchio (S), 41’ st Zortea (C).

SALERNITANA: Micai, Lopez, Migliorini, Djuric (17’ st Gondo), Di Tacchio, Karo, Maistro (17’ st Jallow), Jaroszynski, Lombardi, Dziczek (31’ st Akpa Akpro), Giannetti (31’ st Cerci). All. Gian Piero Ventura A disposizione: Vannucchi, Billong, Curcio, Capezzi, Kiyine, Aya, Heurtaux.

CREMONESE: Ravaglia, Arini, Valzania, Gustafson, Ciofani (29’ st Parigini), Mogos (29’ st Crescenzi), Bianchetti, Ravanelli, Zortea (43’ st Claiton), Torrenova, Cela (43’ st Castagnetti). All. Pierpaolo Bisoli A disposizione: Volpe, Claiton, Gaetano, Palombi, Castagnetti, Crescenzi, Kingsley, Ceravolo, Parigini.

ARBITRO: Niccolò Baroni di Firenze. ASSISTENTI: Vittorio Di Gioia (sez. Modena) – Pietro Dei Giudici (sez. Latina). IV UOMO: Michele Di Cairano (sez. Ariano Irpino).

AMMONITI: Lopez, Di Tacchio, Akpa Akpro (S), Arini, Parigini (C). ESPULSI: Arini (C), Lombardi (S).

