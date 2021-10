Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per gli anticipi della 10^ giornata

Siamo pronti a vivere un nuovo entusiasmante turno per la cadetteria e tocca dunque subito esaminare che ci riservano i pronostici della Serie B per questa sfide della 10^ giornata. Con questo mercoledì 27 ottobre 2021 si apre ufficialmente un nuovo turno infrasettimanale per la seconda serie del calcio italiana e siamo dunque impazienti di scoprire quote e previsioni per ogni match pure tento conto che davvero il colpo di scena potrebbe essere oggi dietro l’angolo.

I tanti impegni ravvicinati e titolari stanchi potrebbero infatti risultar determinanti in tanti campi della Serie B impegnati in questo turno: anche la possibilità di fare un limitatissimo turnover da parte di tanti allenatori è fattore che peserà sul risultato finale. Pur in un contesto di incertezza proviamo a vedere che ci riservano quote e previsioni e in ultima anche i pronostici della Serie B, in primis per i due anticipi della 10^ giornata che ci faranno compagnia già oggi.

PRONOSTICO COSENZA TERNANA

Complice l’eccezionale 5-0 inferto al Vicenza solo pochi giorni fa, per i pronostici della Serie B non esitiamo a dare alle Fere il favore al successo nella 10^ giornata di campionato. Pure la squadra umbra dovrà fare ben attenzione e comunque ci attendiamo una sfida bollente al San Vito. È infatti un Cosenza ben arrabbiato quello che si presenterà in campo, specie dopo al debacle contro il Benevento, concorsa solo pochi giorni fa, che ha ben rallentato l scalata dei rossoblu in classifica.

PRONOSTICO VICENZA MONZA

Per i pronostici di Serie B poi non esitiamo a vedere i brianzoli come netti favoriti in questa decima giornata di campionato. La squadra di Morini dopo tutto è ferma a circa metà classifica e torna in campo dopo il rinvigorente successo strappato al Cittadella pochi giorni fa. È invece decisamente un periodo no per il Vicenza dell’ex Brocchi: i lanerossi sono al penultimo gradino della classifica e le due sconfitte di fila appena rimediate su Reggiana e Ternana, fanno da zavorra alle quotazioni a loro favore.

