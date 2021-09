Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per gli incontri della 3^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: QUOTE E PREVISIONI PER LA 3^ GIORNATA

Siamo pronti ad entrare nel vivo di una nuova giornata per la cadetteria e serve dunque ora esaminare da vicino i pronostici della Serie B per le prime sfide della 3^ giornata. Pure va detto che per alcuni incontri quote e previsioni potrebbero risultare non nettissime: siamo solo nelle prime fase della stagione e pure i nostri beniamini tornano in campo dopo uno stop dovuto agli impegni con le nazionale. Vi è dunque gran margine di incertezza in questo fine settimana. Pure non desistiamo e proviamo a vedere che ci riservano i pronostici della Serie B, almeno per le prime sfide che ci faranno compagnia oggi, sabato 11 settembre 2021, aiutandoci con le quote fornite dal portale Snai.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 2^ giornata: chi è favorito al Tardini?

PRONOSTICO ALESSANDRIA BRESCIA

Per una delle prime sfide di questo sabato non esitiamo a concedere alla leonessa il favore del pronostico. Il Brescia dopo tutto ha cominciato al meglio questa stagione, con due successi e ben sette gol segnati fin qui: non si può dire lo stesso dei piemontesi, che hanno racimolato pesanti sconfitte finora, con Benevento e Pisa. La Snai qui per l’1×2 fissa a 2.10 la vittoria lombarda e a 3.65 il successo dei grigi.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni: cosa succederà al Curi? (2^ giornata)

PRONOSTICO COMO ASCOLI

Per i pronostici di Serie B, l’incontro tra Como e Ascoli è già incrocio più incerto. Da una parte abbiamo i piceni che hanno ben convinto in avvio di stagione, ma che pure oggi potrebbero pagare il fattore campo, contro un Como che pur neopromosso non ha ancora messo il piede in fallo. Qui la Snai ha dato il 2 a 3.10 e all’1 la quota di 2.35.

PRONOSTICO SPAL MONZA

Ci attendiamo gran battaglia nella sfida della Serie B tra Spal e Monza: entrambe le formazioni vantano individualità importanti e non siamo stupiti nel vedere che la Snai ha fissato quote molto vicine per l’1×2 (l’1 è stato dato a 2.75, mentre per la quotazione del 2 saliamo a 2.80).

PRONOSTICI SERIE B/ Quote e previsioni: Pisa appena favorito in casa! 1^ giornata

PRONOSTICO CROTONE REGGINA

Nell’ultima sfida di questo sabato, per i pronostici di Serie B concediamo ai padroni di casa il nostro favore, come pur fa la Snai: i rossoblu saranno impazienti di riscattare l’ultimo 4-2 subito contro il Cittadella nell’ultimo turno, mentre gli ospiti potrebbero pagare oggi pesantemente il fatto campo avverso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA