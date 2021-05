Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per i match della 37^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: I MATCH DELLA 37^ GIORNATA

Con oggi, venerdi 7 maggio si apre la penultima giornata del campionato cadetto 2020-21 : andiamo dunque a vedere che cosa ci riservano i pronostici della Serie B, che la nostra redazione ha fissato le sfide della 37^ giornata, che ci faranno dunque compagnia alle ore 14.00. Pur impazienti di esaminare quote e previsioni, va detto che non sempre sarà facile fissare un verdetto netto: abbiamo ricordato prima che ormai siamo agli sgoccioli della stagione regolare e che pure alcuni club sono ancora in lotta per evitare la retrocessione o per i play off, mentre altri hanno perso motivazioni, già sicuri del furto (positivo o no) che li attende.

Gli episodi oggi potrebbero decedere poi non solo del risultato del singolo match, ma pure degli esiti di questa magnifica stagione regolare 2020-21 ormai giunta quasi al termine. Pure con un certo grado di incertezza, proviamoci e per i principali incontri della 37^ giornata, vediamo che ci riservano i pronostici della Serie B.

PRONOSTICO ASCOLI CITTADELLA

Sfida ben divertente che ci attenderà oggi pomeriggio il cui pronostico vede appena favoriti i veneti, forti di ben tre successi di fila appena ottenuti e ben intenzionati a confermarsi in zona play off a fine stagione. Pure per i granata non sarà incontro facile: i piceni sono squadra in condizione (un pari e 4 successi negli ultimi 5 turni) e scalpitano per uscire dalla zona rossa della graduatoria.

PRONOSTICO BRESCIA PISA

Complici i due successi appena ottenuti su Spal e Vicenza e la voglia di confermarsi entro la zona play off della classifica, per i pronostici di Serie B, sono i lombardi oggi netti favoriti tra le mura del Rigamonti. La Leonessa però deve fare attenzione al Pisa come avversario: i toscani rimangono squadra ostica, affamata di punti salvezza.

PRONOSTICO COSENZA MONZA

Dopo aver superato di fila Cremonese, Salernitana e Lecce, i brianzoli sono i chiari favoriti questo pomeriggio nella sfida contro i rossoblu. Pure la squadra di Brocchi deve fare attenzione: i bruzi, in bilico tra retrocessione e play out, sono squadra imprevedibile e quanto mai motivata. Il colpo di scena è davvero dietro l’angolo.



