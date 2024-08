PRONOSTICI SERIE B: SU CHI PUNTARE ALLA PRIMA GIORNATA?

Ancora nel cuore dell’estate, torna però l’appuntamento con i pronostici Serie B, perché ieri c’è stato il primo anticipo del nuovo campionato e da stasera si entrerà definitivamente nel vivo con quattro partite, seguite dagli ultimi cinque incontri che saranno domani. C’è tanto da scoprire, ovviamente finora ci sono state amichevoli e partite di Coppa Italia ma non sempre è facile dire chi stia meglio, aspetto che rende particolarmente incerto il quadro dei pronostici Serie B.

Eccoci allora ad attendere i primi responsi sul campo, per scoprire chi ha lavorato meglio durante l’estate e chi è più avanti come idea di gioco: non saranno ancora verdetti definitivi perché il campionato di Serie B è per definizione una maratona calcistica, ma di certo le aspettative sono molto alte. Andiamo allora ad accennare qualcosa circa le quote e i favoriti per i pronostici Serie B nella prima giornata del nuovo campionato cadetto.

PRONOSTICI SERIE B: I FAVORITI E LE QUOTE PER LA 1^ GIORNATA

FOCUS SU BARI JUVE STABIA

Scegliamo Bari Juve Stabia come prima partita da presentare per i pronostici Serie B. Per entrambe le parti infatti questa sarà una stagione molto delicata: i pugliesi nello scorso campionato si sono salvati in extremis e con mille brividi, una piazza come Bari quindi dovrà fare meglio. Dall’altra parte invece arriva la neopromossa Juve Stabia, reduce da uno splendido campionato di Serie C e desiderosa di mettersi in mostra come possibile rivelazione anche al piano superiore.

Tutto questo considerato, ecco che cosa ci possono dire le quote offerte dall’agenzia Snai per i pronostici su Bari Juve Stabia di Serie B, allo stadio San Nicola alle ore 20.30 di oggi, sabato 17 agosto 2024. Partono favoriti i padroni di casa pugliesi, la cui vittoria (segno 1) è quotata a 1,87, mentre poi si sale a quota 3,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 2 per il successo della Juve Stabia.

