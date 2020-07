Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite (34^ giornata)

I pronostici Serie B tornano anche in occasione delle partite della trentaquattresima giornata: dopo il lungo stop per il Coronavirus, il campionato cadetto è ripartito a spron battuto, sia pure evidentemente con le porte chiuse ovunque. Oggi quindi, lunedì 13 luglio 2020, ci attende nuovamente una sera di grande calcio, nella quale le partite di questo turno della Serie B saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma tra l’anticipo dell’ora di cena e la prima serata. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B in programma oggi, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B, che vivrà per intero nella serata odierna la sua 34^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: COSENZA PERUGIA

Un Cosenza affondato sul campo dello Spezia nella giornata precedente è forse all’ultima spiaggia contro un Perugia che dal canto suo non naviga in buone acque e rischia di essere risucchiato verso il basso. Suggeriamo il segno X perché il più remunerativo secondo le quote Snai (vale 3,10 volte la posta in palio).

PRONOSTICI SERIE B: ASCOLI EMPOLI

Si affrontano due squadre uscite molto bene dalla scorsa giornata e con motivazioni altissime, anche se differenti: per l’Ascoli la salvezza e per l’Empoli la zona playoff. I toscani hanno comunque qualcosa in più tecnicamente e allora optiamo per il segno 2, proposto da Snai alla quota di 2,45.

PRONOSTICI SERIE B: CREMONESE CHIEVO

Cremonese con un solo punto di vantaggio sulla zona playout, Chievo ai limiti della zona playoff: posta in palio altissima questa sera allo stadio Zini. Un pareggio non è detto che serva a molto, ma è ipotesi certamente credibile e tutto sommato remunerativa: il segno X è quotato a 3,00 dall’agenzia Snai.

PRONOSTICI SERIE B: CROTONE PORDENONE

Il big-match fra la seconda e la terza, la sfida che potrebbe essere decisiva per la promozione diretta ancora in palio. Il Crotone potrebbe avere qualcosa in più in termini di esperienza e gode anche del fattore campo (anche se a porte chiuse non è la stessa cosa): ecco dunque che Snai quota a 1,95 il segno 1 in caso di vittoria della squadra di casa.

PRONOSTICI SERIE B: ENTELLA PISA

Sfida molto delicata fra due squadre separate da soli tre punti in classifica e che condividono il medesimo obiettivo, cioè rientrare in zona playoff per regalarsi un grande finale di stagione. Il pronostico si annuncia di conseguenza equilibrato: azzardiamo il segno 2 che secondo Snai porterebbe a una gustosa vincita, pari a 3,50 volte la posta in palio.

PRONOSTICI SERIE B: FROSINONE JUVE STABIA

Il Frosinone non sta benissimo ed è reduce dalla sconfitta di Empoli, d’altro canto la Juve Stabia non ha mai ingranato dopo la ripartenza e di conseguenza il favore pende dalla parte del Frosinone, che questa sera deve vincere se vuole rilanciarsi ai vertici della classifica. Favorito di conseguenza il segno 1, anche se varrebbe solo 1,75 volte la posta in palio secondo l’agenzia Snai.

PRONOSTICI SERIE B: LIVORNO SPEZIA

Il Livorno già matematicamente retrocesso ospita uno Spezia lanciatissimo: sulla carta non ci dovrebbe essere storia, sia per la differenza di valore fra le due squadre (certificato da 32 punti di differenza) sia per la differenza di motivazioni a questo punto del campionato. Essendo il Livorno già retrocesso, la partita non è quotata dalle principali agenzie di scommesse sportive.



