Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite (38^ giornata)

I pronostici Serie B tornano in occasione delle partite della trentottesima giornata del campionato cadetto, il turno conclusivo della stagione regolare del campionato cadetto che sarà caratterizzato dalla contemporaneità tra le dieci partite in programma, collocate tutte alle ore 14.00 di un pomeriggio che vedrà di conseguenza la Serie B come protagonista assoluta per tifosi e appassionati di calcio, anche perché vi sono diversi verdetti ancora da definire. Allora è facile capire perché le partite di Serie B saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con notevole interesse tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune possibilità stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma nella giornata di oggi, lunedì 10 maggio 2021.

PRONOSTICI SERIE B/ Quote 37^ giornata: cosa succederà allo Stirpe?

PRONOSTICI SERIE B

PESCARA SALERNITANA

Riflettori puntati innanzitutto sulla partita dello stadio Adriatico, dove la Salernitana avrà in mano il proprio destino. Grazie alla vittoria nella scorsa giornata contro l’Empoli, infatti, i campani hanno difeso il secondo posto e vincendo anche oggi sarebbero certi di conquistare la promozione senza dipendere dai risultati altrui (Monza). Per di più, la Salernitana dovrà affrontare il già retrocesso Pescara, che venerdì perdendo a Cremona ha dato l’addio a ogni speranza di salvezza. Gli abruzzesi cercheranno almeno di chiudere con dignità il campionato di Serie B 2020-2021, ma naturalmente la bilancia del pronostico pende tutta dalla parte della Salernitana, che ha un match-point promozione che sarebbe un delitto sprecare. Ospiti favoritissimi: Eurobet quota il segno 2 a 1,18.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 36^ giornata: Iil Brescia crede nei playoff!

EMPOLI LECCE

La partita dello stadio Carlo Castellani merita sicuramente la copertina, anche in palio non è rimasto moltissimo: l’Empoli padrone di casa è matematicamente promosso, mentre il Lecce con il pareggio contro la Reggina di venerdì pomeriggio ha detto addio alle speranze di lottare per la promozione diretta, è inoltre certo di chiudere almeno quarto e di conseguenza di evitare il primo turno dei playoff, ha come unico obiettivo rimasto quello di provare a scavalcare il Monza al terzo posto che mette in “pole position” in vista degli spareggi. Le pressioni comunque non saranno particolarmente forti, di conseguenza si potrebbe puntare su una partita spettacolare, ricca di emozioni e possibilmente anche di gol. Partita da tripla, il segno 2 (3,35) è però il più remunerativo secondo Eurobet.

Pronostici Serie B/ Quote: tutto sul big-match all'Arechi (35^ giornata)

SPAL CREMONESE

Citiamo anche la partita che andrà in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, perché Spal Cremonese sarà decisiva per le speranze playoff dei padroni di casa ferraresi, attualmente appaiati al settimo posto con Chievo e Brescia, ma noni a causa della classifica avulsa sfavorevole con veneti e lombardi. Ecco allora che la Spal dovrà vincere e sperare che almeno una delle due avversarie rallenti per entrare tra le magnifiche otto, cioè tra le sei squadre che si giocheranno ai playoff l’ultima promozione disponibile. Dall’altra parte avremo invece una Cremonese che potrà scendere in campo con la serenità della formazione già salva, ma che d’altro canto non può più raggiungere i playoff. Motivazioni e fattore campo farebbero pendere il pronostico dalla parte della Spal: sarà davvero così? Il segno 1 è di conseguenza favorito: Eurobet lo quota a 1,35.

© RIPRODUZIONE RISERVATA