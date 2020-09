Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 1^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: CHI VINCE E CHI PERDE? LE NOSTRE PREVISIONI

Eccoci: si apre oggi la nuova stagione 2020-21 del secondo campionato nazionale e siamo davvero impazienti di scoprire che ci diranno i pronostici di Serie B fissati dalla nostra redazione per questa attesissima prima giornata. Certo non sempre ci sarà facile fissare con certezza quote e previsioni: siamo infatti appena al debutto della nuova stagione della cadetteria e quasi tutte le squadre ancora non solo al top della condizione. Tutte comunque saranno impazienti di dare il via al nuovo campionato nella maniera migliore. Andiamo allora a controllare match per match, a partire dalle sfide che si accenderanno in questo sabato 26 settembre 2020, che cosa possono dirci i pronostici di Serie B fissati alla vigilia del fischio d’inizio.

PRONOSTICO BRESCIA ASCOLI

Per il debutto della Leonessa in Serie B, da neoretrocessa dal primo campionato italiano, ecco che il pronostico alla vigilia del fischio d’inizio è ben favorevole: la squadra bianconera sarà avversario impegnativo per il Brescia, ma la squadra di Delneri dovrebbe comunque trovare il successo.

PRONOSTICO COSENZA ENTELLA

Sfida di difficile lettura per i pronostici di Serie B: i bruzi sono stati protagonisti di un finale di stagione particolare, con tante vittorie appena sufficienti però a regalare la salvezza, ed è difficile immaginare quali potrebbero essere le reali ambizioni dei rossoblu. Stesso discorso vale per l’Entella, che pure non ha vissuto un preseason particolarmente esaltante.

PRONOSTICO FROSINONE EMPOLI

Sarà sfida bollente quella che si accenderà allo Stirpe: Frosinone ed Empoli si candidano infatti a diventare le prime indiziate per la promozione in Serie A in questa stagione ed entrambe le squadre sono pronte a dare il meglio, fin da questa prima giornata. Se però consideriamo fattore campo e la promozione appena sfiorata da Nesta solo poche settimane fa, sono i canarini oggi i favoriti del pronostico.

PRONOSTICO LECCE PORDENONE

Benché i ramarri sono formazione ben ostica, anche durante la prima della stagione, per i pronostici di Serie B non esitiamo a consegnare ai giallorossi il favore del successo questo pomeriggio, tenuto anche conto che i pugliesi approdano da neoretrocessi (ma vero spauracchio) dalla Serie A 2019-20.

PRONOSTICO PESCARA CHIEVO

Partita di difficile lettura quella che si accenderà quest’oggi alle ore 14.00 anche per i pronostici di Serie B: in campo infatti vi sono due club che puntano al presto ritorno nel primo campionato italiano e prime indiziate al ruolo di leader di questa stagione della cadetteria. E trattandosi del primo turno della stagione, ecco che l’esito del match ci appare inevitabilmente apertissimo.

PRONOSTICO SALERNITANA REGGINA

Contro la neopromossa Reggina, è senza dubbio la Salernitana di Castori, la netta favorita quest’oggi, pur considerando che la sfida ancora una volta verrà disputata senza la presenza di pubblico. Pure non corriamo il fischio di sottovalutare gli avversari, sempre ben temibili, specie in questi primi turni, dove il colpo di scena è dietro l’angolo.

PRONOSTICO VENEZIA VICENZA

Per il derby veneto con cui si apre la 1^ giornata di Serie B è il Venezia il netto favorito, anche se la compagine lagunare non può correre il rischio di sottovalutare l’avversario. Dopo tutto i lanerossi hanno vissuto un preseason veramente importante, con tanti test di livello che hanno portato i giocatori di Di Carlo a vantare un’ottima condizione fisica e mentale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA