PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 12^ giornata: cosa accadrà al Rigamonti?

PRONOSTICI SERIE B: FOCUS BRESCIA PORDENONE

Proseguendo la nostra analisi sui pronostici Serie B per le partite della dodicesima giornata, passiamo al primo posticipo Brescia Pordenone. L’agenzia di scommesse Snai ha le idee chiarissime su questa partita che d’altronde in base alla classifica dovrebbe favorire nettamente i padroni di casa: il segno 1 è infatti quotato a 1,55 in caso di vittoria casalinga del Brescia, mentre in caso di vittoria esterna del Pordenone ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 5,75. L’ipotesi del pareggio si colloca infine ad un livello intermedio ma comunque piuttosto alto, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 4,00.

Quanto al numero e alla distribuzione dei gol attesi oggi pomeriggio alle ore 16.15 nella partita Brescia Pordenone naturalmente presso lo stadio Mario Rigamonti della città lombarda, ecco che sempre l’agenzia Snai quota l’Under 2,5 a 2,05, mentre in caso di Over si arriverebbe a quota 1,70. Infine, l’ipotesi Gol è proposta a 1,73, mentre nel caso opposto NoGol l’agenzia Snai ripagherebbe gli scommettitori che avranno puntato su questa opzione 2,00 volte la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SU CHI SCOMMETTERE OGGI?

I pronostici Serie B tornano con la dodicesima giornata, un nuovo turno del campionato cadetto che poi si fermerà per la sosta ma nel frattempo promette di regalarci ancora emozioni in questo turno che a dire il vero è cominciato già ieri con il primo anticipo, ma entrerà sempre più nel vivo fra oggi e domani. Dunque, tra le sei partite di oggi e poi i tre posticipi di domani, le partite di Serie B saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per le principali sfide che saranno in programma oggi, sabato 6 novembre 2021, perché la dodicesima giornata nelle prossime ore ci proporrà ben sei partite.

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE E LE FAVORITE!

COMO PERUGIA

Partita senza dubbio stuzzicante per i pronostici Serie B oggi sarà Como Perugia: due neopromosse che stanno facendo entrambe bene e arrivano da vittorie in trasferta nella scorsa giornata, per il Perugia in casa della Spal e per il Como sul campo della Ternana. Buono stato di forma per Como e Perugia dunque, inoltre in classifica lombardi e umbri sono separati da una sola lunghezza in favore degli ospiti.

In base a tutto questo, l’agenzia Snai ritiene il pronostico molto equilibrato, ma il fattore campo potrebbe far pendere la bilancia dalla parte del Como e allora ecco che il segno 1 parte leggermente favorito e varrebbe 2,40 volte la posta in palio sul successo dei lariani.

CREMONESE SPAL

Altra sfida che, in base alla classifica, potrebbe essere davvero stuzzicante: alle ore 14.00 infatti ci sarà il fischio d’inizio pure per Cremonese Spal. Gli ospiti ferraresi devono riscattare la sconfitta casalinga contro il Perugia, i padroni di casa lombardi invece sono una delle più belle realtà di questo campionato anche se la Cremonese lunedì ha perso una grande occasione pareggiando contro il fanalino di coda Pordenone.

Classifica e fattore campo dovrebbero comunque far pendere la bilancia dalla parte della Cremonese: lo pensa pure l’agenzia Snai, che infatti quota il segno 1 per il successo casalingo dei grigiorossi a 2,15 volte la posta in palio giocata sulla vittoria della Cremonese.

