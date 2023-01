Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 22^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie B tornano a farci compagnia oggi, sabato 28 gennaio 2023, che sarà il giorno centrale della ventiduesima giornata della Serie B 2022-2023, terzo turno sia del girone di ritorno sia del nuovo anno solare 2023. La pausa è ormai lontana e la Serie B sta già vivendo un periodo molto importante, dal momento che le gerarchie espresse dalla classifica cominciano ad essere decisamente indicative, dunque le partite saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per la Serie B.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali tra le ben otto sfide che saranno in programma oggi, sabato 28 gennaio 2023, per la ventiduesima giornata con cui la Serie B saluterà il mese di gennaio 2023.

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO ASCOLI PALERMO

La partita con cui scegliamo di aprire la nostra analisi dei pronostici Serie B sarà Ascoli Palermo, con gli ospiti rosanero siciliani che vogliono confermare la bella vittoria contro il Bari di settimana scorsa, mentre i marchigiani bianconeri sono reduci da un buon pareggio sul campo della Spal in una partita chiusa in inferiorità numerica. In classifica la posizione è praticamente identica, quindi l’obiettivo di entrambe le squadre sarà quello di avvicinare la zona playoff conservando al tempo stesso un buon margine sulla zona a rischio.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Ascoli Palermo di oggi pomeriggio allo stadio Cino e Lillo Del Duca della città marchigiana danno comunque per favorita la squadra padrona di casa, in base al fattore campo più che alla classifica: il segno 1 è quotato a 2,30 per un successo dell’Ascoli, mentre poi si sale a quota 3,10 sul segno X in caso di un pareggio, infine un successo esterno da parte del Palermo varrebbe 3,25 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 per la partita di Ascoli.











