Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 27° giornata (27-28 febbraio 2024)

PRONOSTICI SERIE B: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie B attireranno nuovamente la nostra attenzione naturalmente anche in occasione della ventisettesima giornata del campionato della Serie B 2023-2024, che sarà un turno infrasettimanale collocato al termine del mese di febbraio, catalizzando in questo modo di nuovo l’attenzione di tifosi ed appassionati sul campionato cadetto anche al martedì e mercoledì. Spunti di notevole interesse ci attendono quindi con le dieci partite che ci faranno compagnia tra oggi e domani; appuntamenti che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie B per il turno numero 27, con cui entriamo decisamente nell’ultimo terzo della stagione regolare.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 26^ giornata: cosa succederà allo Zini? (24-25 febbraio 2024)

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma soprattutto grazie alle ben sette partite di oggi fra il tardo pomeriggio e la prima serata di martedì 27 febbraio 2024, per poi passare alle rimanenti tre partite per il programma di questo nuovo turno della Serie B, cioè evidentemente i posticipi del mercoledì sera.

Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 25^ giornata (oggi 17 febbraio 2024)

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO SAMPDORIA CREMONESE

Sampdoria Cremonese si prende la copertina dei pronostici di Serie B in questo martedì per il blasone dei blucerchiati e per i trascorsi anche recenti, oltre che per il ricordo di Gianluca Vialli, anche se evidentemente in classifica stanno meglio i lombardi in questo momento. La Cremonese arriva da un pareggio contro il Palermo, esito comunque più che positivo di una partita che i grigiorossi hanno giocato a lungo in inferiorità numerica, mentre la Sampdoria sta cercando di risalire posizioni e in tal senso è stata sicuramente preziosa la vittoria a Cosenza.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 24^ giornata: tutto sul match allo Zini (oggi 10 febbraio 2024)

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Sampdoria Cremonese di questa sera, naturalmente presso lo stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova, ci dicono che sulla carta partono leggermente favoriti gli ospiti lombardi, dall’alto della loro migliore posizione in classifica, quindi il segno 2 è quotato a 2,25, mentre si sale a quota 3,35 per il segno X in caso di pareggio; infine, una vittoria casalinga da parte della Sampdoria varrebbe 3,15 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA