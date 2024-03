Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 30^ giornata (16-17 marzo 2024)

PRONOSTICI SERIE B: SU CHI VAL LA PENA SCOMMETTERE?

I pronostici Serie B ci faranno compagnia anche in occasione della trentesima giornata del campionato della Serie B 2023-2024, che caratterizzerà questo terzo weekend del mese di marzo per quanto riguarda il campionato cadetto e sta attirando l’attenzione di tifosi ed appassionati fin dal primo anticipo già andato in scena ieri sera, ma naturalmente riserverà ulteriori spunti di notevole interesse soprattutto oggi. Infatti adesso si pensa alle nove partite che ci faranno ancora compagnia fino al posticipo della domenica, per una giornata che comunque torna ad essere fortemente incentrata sul sabato pomeriggio; appuntamenti che saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per le partite di Serie B per il turno numero 30.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma a partire naturalmente dalle ben otto sfide di oggi, sabato 16 marzo 2024, per poi passare alla rimanente partita che caratterizzerà il programma di questo nuovo turno della Serie B, cioè evidentemente il posticipo della domenica, prima della sosta per le Nazionali.

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO BARI SAMPDORIA

Bari Sampdoria si prende la copertina dei pronostici di Serie B in questo sabato per il blasone delle due formazioni coinvolte e per la delicatezza della posta in palio, sebbene le posizioni in classifica di pugliesi e liguri non sia esattamente esaltante. Per il Bari ci sarà il desiderio di riscattare la sconfitta contro il Venezia di domenica scorsa, che ha ulteriormente complicato la situazione, mentre la Sampdoria arriva dalla vittoria contro l’Ascoli, ma servono ancora altri risultati positivi per rendere la classifica più adeguata alle ambizioni blucerchiate di inizio stagione.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Bari Sampdoria di questo pomeriggio, naturalmente presso lo stadio San Nicola del capoluogo pugliese, ci dicono che sulla carta ci dovrebbe essere grande equilibrio. Il segno 1 per la vittoria casalinga del Bari è quotato a 2,60, mentre il segno 2 per il successo esterno della Sampdoria varrebbe 2,85 volte la posta in palio. Infine, il pareggio sarebbe (di poco) l’ipotesi più remunerativa, perché il segno X è quotato a 3,00.











