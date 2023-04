Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 32^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

I pronostici Serie B tornano a farci compagnia oggi, lunedì 10 aprile 2023, che sarà il giorno dedicato per intero alla trentaduesima giornata della Serie B 2022-2023, un turno che si disputa quindi nel Lunedì dell’Angelo, sfruttando la festività di Pasquetta per passare ore si spera piacevoli in compagnia delle emozioni del campionato cadetto, che sei avvicina sempre più alla sua fase decisiva. Questo ci consente di capire come la Serie B stia vivendo un periodo molto importante: le gerarchie espresse dalla classifica cominciano ad essere decisamente indicative, dunque le partite saranno di nuovo al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse per la Serie B.

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma oggi, lunedì 10 aprile 2023, per la trentaduesima giornata che per la Serie B ci farà compagnia già dall’ora di pranzo e poi fino alla prima serata.

PRONOSTICO FROSINONE ASCOLI

La partita con cui scegliamo di aprire la nostra analisi dei pronostici Serie B sarà Frosinone Ascoli, perché la capolista sta vivendo un periodo complicato con due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite giocate, quindi è chiamata a tornare alla vittoria per non rischiare di mettere in dubbio una promozione che un mese fa sembrava già ampiamente in cassaforte. L’Ascoli però cercherà il colpo che darebbe continuità alla vittoria della scorsa giornata e consentirebbe ai bianconeri marchigiani di allontanare forse definitivamente la zona a rischio e allo stesso tempo di mettere nel mirino la qualificazione per i playoff.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Frosinone Ascoli di questo pomeriggio allo stadio Benito Stirpe della città ciociara danno quindi per favorita la squadra padrona di casa anche nettamente, in base a fattore campo e classifica: il segno 1 è quotato a 1,65 per un successo del Frosinone, mentre poi si sale a quota 3,70 sul segno X in caso di un pareggio, infine ecco che un successo esterno da parte dell’Ascoli varrebbe 5,50 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 per la partita in terra laziale.











