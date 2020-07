Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 33^ giornata

I pronostici Serie B tornano in occasione delle partite della trentatreesima giornata: dopo il lungo stop per il Coronavirus, il campionato cadetto è ripartito a spron battuto, sia pure evidentemente con le porte chiuse ovunque. Oggi, venerdì 10 luglio 2020, ci attende nuovamente una sera di grande calcio, nella quale le partite di questo turno della Serie B saranno al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B in programma oggi, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B, che vivrà per intero nella serata odierna la sua 33^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: JUVE STABIA ENTELLA

I padroni di casa della Juve Stabia sono reduci da quattro sconfitte consecutive e sembrano non avere proprio digerito la ripartenza del campionato. Ora serve frenare la caduta, ma l’Entella è certamente più in forma. Si potrebbe ipotizzare un pareggio, con il segno X che è quotato dall’agenzia Snai a 3,25 volte la posta in palio.

PRONOSTICI SERIE B: ASCOLI SALERNITANA

L’Ascoli rinfrancato dalla vittoria sul campo del Cosenza affronta una Salernitana a sua volta lanciata in zona playoff. Pronostico molto aperto, si potrebbe ipotizzare un pareggio (con il dubbio però su quanto serva un punticino): il segno X, secondo le quote proposte dall’agenzia Snai, vale 3,15 volte la posta in palio.

PRONOSTICI SERIE B: BENEVENTO VENEZIA

Sulla carta, non dovrebbe esserci storia: la capolista dominatrice del campionato ospita una squadra che deve ancora lottare per la salvezza. Con il Benevento già promosso, tuttavia, attenzione alle diverse motivazioni (e le porte chiuse toglieranno ad Inzaghi anche la spinta del pubblico). Si potrebbe puntare sul segno X, quotato da Snai a 3,30 volte la posta in palio.

PRONOSTICI SERIE B: CHIEVO TRAPANI

Anche se il Trapani non si è di certo ancora rassegnato alla retrocessione e sta lottando con vigore, questa sulla carta sembra una giornata favorevole al Chievo, che deve allora essere bravo ad approfittarne. Puntiamo sulla vittoria dei gialloblù, quotata dalla Snai a 1,87 volte la posta in palio per il segno 1.

PRONOSTICI SERIE B: CITTADELLA CROTONE

Bellissimo scontro al Tombolato, il Crotone ci arriva meglio grazie alla vittoria contro il Benevento ma prima era piaciuto di più il Cittadella. Il fattore campo (molto relativo a porte vuote) scava solo un piccolo solco in favore dei padroni di casa veneti, il segno 1 è quotato dall’agenzia Snai a 2,50 volte la posta in palio.

PRONOSTICI SERIE B: EMPOLI FROSINONE

Due squadre in piena lotta per i playoff, che si sono rilanciate con la vittoria nella scorsa giornata dopo un periopdo meno esaltante, soprattutto per il Frosinone. Adesso sbilanciarci è difficile, azzardiamo il segno 2 solo perché è il più remunerativo, dal momento che l’agenzia Snai quota il colpaccio ciociaro a 3,20 volte la posta in palio.

PRONOSTICI SERIE B: LIVORNO CREMONESE

Il Livorno fanalino di coda sembra ormai condannato alla retrocessione con ampio anticipo. Puntiamo dunque sulle maggiori motivazioni della Cremonese, che arriva dalla vittoria contro il Pescara ma dovrà ancora lottare duramente per raggiungere la salvezza. Il segno 2 è favorito, ma è da notare che la partita non è nemmeno quotata dall’agenzia di scommesse Snai.



