Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 6^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Serie B tornano perché in questo weekend sono in programma le partite della sesta giornata della Serie B 2022-2023, il torneo cadetto che torna a fare compagnia a tutti gli appassionati di calcio, a dire il vero fin da ieri sera con il primo anticipo. Grandi emozioni garantite per il campionato cadetto, anche perché la nuova Serie B sta già cominciando a fornire indicazioni attendibili, dunque saranno di nuovo al centro dell’attenzione in questo weekend anche degli appassionati di scommesse le partite di Serie B, tutte nelle prossime ore ad eccezione di un posticipo domani.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni: cosa accadrà a Pisa? 5^ giornata

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma a partire da oggi, sabato 17 settembre 2022, per la sesta giornata che sarà grande protagonista del pomeriggio del sabato.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni: tutto sul match al Penzo, 4^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO REGGINA CITTADELLA

La partita con cui scegliamo di aprire la nostra analisi dei pronostici Serie B sarà Reggina Cittadella, un incontro decisamente intrigante tra la splendida capolista calabrese che sta impressionando tutti e gli ospiti veneti, squadra sempre ostica per tutti. La Reggina di Filippo Inzaghi segna a raffica ed è pure solida in difesa, vuole continuare a volare per cominciare a rendere davvero concreto il sogno della promozione in Serie A.

Il Cittadella invece già da anni è una ottima realtà della Serie B e arriverà a Reggio Calabria sulla scia della vittoria contro il Frosinone. Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Reggina Cittadella danno comunque per favorita la squadra padrona di casa calabrese: il segno 1 è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,20 sul segno X in caso di un pareggio, infine un successo esterno da parte del Cittadella varrebbe 3,25 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 per la partita di Reggio Calabria.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote: focus sul big match al Vigorito (3^ giornata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA