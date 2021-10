Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le partite della 9^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI PER LE SFIDE DELLA 9^ GIORNATA

Dopo il gustoso anticipo occorso solo ieri, ecco che entriamo oggi nel vivo della nona giornata del campionato cadetto e tocca ora andare a controllare da vicino anche i pronostici della Serie B, designati per le sfide che ci faranno compagnia in questo fine settimana, con quote e previsioni per le principali partite, già di questo sabato 23 ottobre. L’attesa per questo turno del secondo campionato nazionale è grande e non solo per gli appassionati di scommesse, se pure ricordiamo che la Serie B vivrà a brevissimo, già la prossima settimana, un doppio turno: è dunque momento delicato della stagione e il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo. Ecco perchè non vediamo l’ora di controllare i pronostici della Serie B: cominciamo allora dai primi incontri della nona giornata in programma oggi, sabato 23 ottobre 2021.

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse 8^ giornata: c'è incertezza al Curi

PRONOSTICO BENEVENTO COSENZA

Alla vigilia della nona giornata di campionato non esitiamo a concedere il favore del pronostico agli stregoni che pure tornano in campo avendo alle spalle diversi risultati positivi, tra cui anche un filotto di tre pareggi. Dopo tanti segni X la squadra campana ha voglia di fare bottino pieno, a spese anche del Cosenza, che pure ha appena fermato il Frosinone per 1-1 in casa.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni: cosa succederà al Mazza? 7^ giornata

PRONOSTICO TERNANA VICENZA

Per i pronostici di Serie B nella nona giornata concediamo agli umbri il favore alla vittoria oggi pomeriggio. Le Fere non sono state impeccabili in avvio di stagione, ma comunque hanno raccolto 10 punti nelle ultime 5 uscite e pure sono di ritorno dal successo strappato al Pordenone. Non vanta lo stesso stato di forma il club lanerosso, penultimo e con ben sette KO fin qui messi da parte.

PRONOSTICO FROSINONE ASCOLI

Sfida di difficile lettura quella allo Stirpe per i pronostici di Serie B: i canarini di Grosso stanno dimostrando carattere ma i tanti pareggi recuperati come il KO occorso solo pochi giorni fa contro il Cittadella affondano le quote dei padroni di casa. Purtroppo i piceni non vantano numeri e condizione generale migliore dei rivali: anche per i bianconeri potrebbe essere difficile guarire dalla “pareggite” questa sera.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni: cosa succederà al San Vito? 6^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA