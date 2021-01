Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le sfide della 17^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE SFIDE DELLA 17^ GIORNATA

Il secondo campionato nazionale torna sotto ai riflettori e siamo dunque veramente impazienti anche di scoprire che cosa ci riservano i pronostici della Serie B, fissati dalla nostra redazione in vista delle partite per la 17^ giornata regolare. Si torna dunque in campo con il primo turno del 2021 e sicuramente molti club vorranno iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi: purtroppo i pronostici, come le quote e le previsioni fissate non sorrideranno a tutti, ma siamo sicuri che sarà oggi giornata di grande spettacolo per la cadetteria.

Sicuramente il programma è ben ricco: ricordiamo infatti che per questo turno non sono stati previsti anticipi o posticipi e che dunque ci faranno compagnia ben 10 match, secondo il calendario ufficiale. Non perdiamo altro tempo allora e andiamo a vedere, match per match e a partire dalle sfide più interessanti, quali saranno i pronostici della Serie B fissati per la 17^ giornata di campionato.

PRONOSTICO COSENZA EMPOLI

Benchè pure i bruzi tornino in campo oggi dopo una serie positiva di risultati, pure alla vigilia del big match al San Vito è all’Empoli che sorridono i pronostici di Serie B.

I toscani sono pronti a superare il pareggio rimediato a dicembre contro l’Ascoli e dunque a fare bottino pieno a spese dei rossoblu: la squadra azzurra infatti punta a affermarsi come leader del campionato cadetto e magari anche a tentare la fuga in alto.

PRONOSTICO LECCE MONZA

Benché il Lecce rimanga squadra particolarmente in forma, per i pronostici di Serie B vogliamo concedere il nostro favore al Monza di Brocchi.

Dopo tutto la squadra brianzola è apparsa veramente inarrestabile negli ultimi turni del 2020: per i biancorossi (che hanno pure accolto Balotelli) sono state tre vittorie di peso negli ultimi tre turni, di cui una segnata anche contro l’ex capolista Salernitana. Sarà in ogni caso sfida bollente.

PRONOSTICO ASCOLI REGGINA

Sfida affatto semplice da decifrare per i pronostici della Serie B: i piceni infatti rimangono sempre fanalino di coda della classifica del campionato, ma pure negli ultimi scampoli del 2020 hanno dimostrato di poter rialzare la testa e mettere in scacco anche formazioni più quotate. Pure oggi i bianconeri se la vedranno con una squadra in forma come sono gli amaranto: il pronostico ci appare assai aperto.

PRONOSTICO REGGIANA PESCARA

Nello scontro ai gradini più bassi della classifica della Serie B, è assai difficile dare un verdetto chiaro: con Reggiana-Pescara avremo infatti un match tra due squadre in forte crisi, che puntano alla 17^ giornata per riscattarsi. Forse alla vigilia i delfini potrebbero avere qualche chance in più, ma c’è tanto equilibrio.

PRONOSTICO BRESCIA VICENZA

Complici un paio di risultati negativi di troppo, per i pronostici di Serie B, non sono certo i lanerossi i netti favoriti nell’ultima sfida della 17^ giornata. La squadra veneta ha infatti alle spalle due KO pesanti contro Lecce ed Entella, mentre al contrario la leonessa sarà stasera in campo forte del successo occorso solo pochi giorni fa contro la Spal. Al Rigamonti comunque non possiamo escludere gran colpi di scena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA