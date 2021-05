Pronostici Serie B/ Quote e previsioni per le sfide della 36^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE SFIDE DELLA 36^ GIORNATA

Siamo ormai agli sgoccioli di questa stagione 2020-21 della cadetteria e con oggi, martedì 5 maggio 2021 vivremo i match della 36^ giornata: vediamo che cosa ci riportano i pronostici della Serie B che la nostra redazione ha fissato nei giorni scorsi. Pur impazienti di esaminare quote e previsioni, va detto che non per tuti i match sarà possibile fissare un verdetto netto: con oggi si giocano punti decisivi per le promozioni o la salvezza e spesso gli episodi potrebbero decidere del verdetto finale.

Pure proviamoci, con l’aiuto dei principali portali di scommesse, e per le prime sfide della 36^ giornata di campionato che ci attenderanno oggi (ricordiamo che in questi turni vige la contemporaneità, per cui tutte le 10 partite avranno luogo alle ore 14,00), andiamo a vedere che cosa ci riservano i pronostici della Serie B.

PRONOSTICO CHIEVO CREMONESE

Alla vigilia della 36^ giornata di campionato, non facciamo fatica a consegnare ai clivensi il favore del pronostico, anche se pure questi sono finiti KO solo nell’ultimo turno contro il Venezia. La squadra gialloblu è comunque attesa al riscatto e contro i lombardi, pur dopo un match sicuramente molto vivace potrebbero avere alfine la meglio: il portale Eurobet in tal senso ha dato al segno 1 la quota di 2.18, contro il più elevato 3.58 segnato per gli ospiti al Bentegodi.

PRONOSTICO EMPOLI COSENZA

Benchè i bruzi siano di ritorno da un pesante 3-0 imposto al Pescara nell’ultimo turno, pure per i pronostici di Serie B, i rossoblu non sono visti vincenti contro la capolista toscana. Gli azzurri poi sono davvero a un passo dalla promozione e non possono lasciarsi sfuggire questa bellissima occasione: pur essendo stati messi alle corde ai piceni pochi giorni fa. Per Eurobet in tal senso il verdetto è netto, tanto che ha dato il segno 2 a 8.00.

PRONOSTICO VICENZA BRESCIA

Sfida di non immediata lettura quella attesa in terra veneta, per i pronostici di Serie B. La squadra lombarda è di ritorno da una bella vittoria contro la Spal, ma pure i lanerossi è formazione in trend positivo, dopo il 2-1 inferto all’Entella. Probabilmente saranno solo gli episodi a decidere l’esito. Pure il portale Eurobet ha segnato quote vicine, con il segno 1 dato a 2.65 e il 2 ospite fissato a 2.70.



