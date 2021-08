Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sugli anticipi di campionato (2^ giornata)

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DELLA 2^ GIORNATA

Il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie B riguarda oggi la 2^ giornata, che viene inaugurata da due anticipi: saremo già in campo venerdì 27 agosto, e bisogna dire che ancora una volta, come era già accaduto in occasione del primo turno, sarà la domenica ad avere la parte del leone nel calendario. Sabato 28 agosto avremo ancora due partite; sei il giorno seguente, dunque la differenza anche rispetto al passato riguarda proprio il venerdì con un doppio appuntamento a farci compagnia.

Con i pronostici di Serie B vogliamo ora analizzare le varie gare, provando a capire in che modo potrebbero andare le cose sul campo; prenderemo in esame i risultati maturati la scorsa settimana, magari un po’ di storia e ovviamente ci sarà il riferimento delle quote ufficiali fornite dai bookmaker, per avere una sorta di polso della situazione. Cominciamo allora ad addentrarci nei meandri della 2^ giornata del campionato cadetto, parlando in maniera più approfondita dei pronostici di Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: PISA ALESSANDRIA

Il quadro dei pronostici di Serie B si apre allora con Pisa Alessandria: è chiaramente molto limitante parlare oggi di testa-coda, ma nei fatti i toscani hanno vinto all’esordio (battendo la Spal) mentre i grigi, tornati in cadetteria dopo 46 anni, pur giocando una partita meravigliosa e segnando 3 gol sono usciti sconfitti da Benevento. L’Alessandria potrebbe rappresentare la sorpresa del campionato, puntando un posto nei playoff, anche se chiaramente dovrà prima capire come affrontare una stagione lunga e dispendiosa.

Il Pisa, dal canto suo, dopo aver fallito due volte la post season per dettagli adesso ci proverà seriamente: favorito all’Arena Garibaldi secondo la Snai, che prevede un valore di 2,25 volte l’importo investito sulla sua vittoria (segno 1). L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 2,90 volte quanto messo sul piatto mentre il successo esterno dell’Alessandria, segno 2, ha un valore che ammonta a 3,65 volte la vostra giocata.

PRONOSTICI SERIE B: BRESCIA COSENZA

Parliamo ora di Brescia Cosenza per i pronostici di Serie B: grande avvio per Pippo Inzaghi, che alla prima di una nuova avventura si è imposto sul campo della Ternana e ha messo in chiaro come l’obiettivo sia la seconda promozione in tre anni, dopo quella ottenuta contro il Benevento. Oggi al Rigamonti c’è una bella occasione per il suo Brescia, quella di affrontare un Cosenza (ancora in trasferta) che alla prima giornata ha perso ad Ascoli di misura: i lupi come sappiamo sono stati riammessi in Serie B, erano retrocessi sul campo e ora dovranno dimostrare di poter fare meglio.

Secondo la Snai, questa partita sorride decisamente ai padroni di casa: il segno 1 per la vittoria del Brescia vi farebbe infatti guadagnare un importo corrispondente a 1,60 volte la giocata, per contro il segno 2 che regola l’affermazione del Cosenza vale 5,75 la puntata. Siamo a una vincita che ammonta a 3,75 volte quanto messo sul piatto per il pareggio, ipotesi come sempre regolata dal segno X.



