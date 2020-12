Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite (15^ giornata, 27 dicembre)

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DELLA 15^ GIORNATA

I pronostici di Serie B tornano a farci compagnia domenica 27 dicembre: abbiamo appena trascorso il Natale ma il campionato cadetto come da tradizione non si ferma, la 15^ giornata si disputa a meno di una settimana dall’ultimo turno e tornerà a presentarci partite interessanti che potrebbero nuovamente cambiare una classifica costantemente in evoluzione. Possiamo allora cominciare il nostro viaggio: ci faremo aiutare dall’agenzia Snai per provare a capire in che modo potrebbero finire le gare, prendendo in esame quelle più interessanti e ipotizzandone l’esito ricordando, se mai ce ne fosse bisogno, che questo campionato cadetto è sempre imprevedibile e che la sua stessa graduatoria è particolarmente corta, un tema che si ripete negli anni. Adesso però tuffiamoci davvero nell’atmosfera dei pronostici di Serie B presentandone le prime partite.

PRONOSTICI SERIE B: REGGIANA REGGINA

Non è ovviamente un vero derby, ma alcuni lo considerano tale trattandosi delle due Reggio: emiliana la prima e calabrese la seconda, entrambe neopromosse ma con rendimenti diversi. Dopo il pareggio di Vicenza, la Reggina è rimasta terzultima in classifica e non riesce a risollevarsi laddove invece la Reggiana ha già colto risultati di spessore, ultimo dei quali il pareggio a Empoli contro una realtà che lotta per la promozione. Nonostante questo le quote che sono state previste dalla Snai ci regalano un pronostico in grande equilibrio, considerando anche il fattore campo: gli emiliani sono favoriti ma hanno una quota sulla loro vittoria che è pari a 2,70 volte quanto puntato, il successo della Reggina regolato dal segno 2 vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,8 volte la giocata e dunque si tratta di una classica partita da tripla, cosa che è ancora più evidente notando che il segno X per il pareggio porta in dote una vincita corrispondente a 2,90 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto.

PRONOSTICI SERIE B: COSENZA PISA

Sfida intrigante al San Vito: il Cosenza si trova in zona playout ma con la possibilità di uscirne quanto prima. È tra le squadre che pareggiano di più (7 volte, esattamente il 50% delle gare giocate) e nell’ultimo turno infrasettimanale ha preso un buon punto contro il Venezia; il Pisa però è in ottima forma e ha decisamente svoltato rispetto a un avvio di stagione complesso, anche martedì ha condotto per larghi tratti contro il Chievo prima di farsi recuperare all’ultimo, e lasciare sul campo due punti preziosi. Si tratta di una partita incerta, ma secondo le quote della Snai i lupi sono favoriti e non di poco, il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,97 volte quanto messo sul piatto mentre per il segno 2, che regola il successo esterno del Pisa, il vostro guadagno ammonterebbe a 4,00 volte quanto puntato. Il pareggio, eventualità che come sempre viene identificata dal segno X, con questo bookmaker vi permetterebbe di intascare una somma che corrisponde a 3,25 volte quello che sarà stato l’importo della vostra giocata.



