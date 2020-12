Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite (16^ giornata, 30 dicembre)

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DELLA 16^ GIORNATA

Mercoledì 30 dicembre siamo ancora impegnati con i pronostici di Serie B: si gioca la 16^ giornata che è l’ultima dell’anno solare, le squadre tornano in campo a distanza di tre giorni dall’ultimo impegno per un turno che ci avvicina ancor più al termine del girone di andata, e che chiaramente può modificare sensibilmente una classifica come sempre corta e sempre aperta ai cambi di scenario. Con questo appuntamento proveremo a ipotizzare in che modo potrebbero andare le partite, analizzando le più importanti e facendoci aiutare, in questo caso, dalle quote che sono state fornite dalle agenzie ufficiali; ricordiamo appunto che i match sono 10, si giocano tutti oggi e coinvolgeranno diverse fasce orarie. Tornano in campo anche Chievo e Cittadella, che domenica avrebbero dovuto scontrarsi in un match rinviato: le due venete hanno una gara da recuperare e soprattutto hanno goduto di un riposo forzato che potrebbe incidere sull’esito delle sfide del turno infrasettimanale, ma ora andiamo a studiare in maniera più approfondita i pronostici di Serie B per questa imminente 16^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: MONZA SALERNITANA

Non possiamo non cominciare dal big match dell’U-Power Stadium: il Monza è ancora la grande favorita per la vittoria del campionato di Serie B e sembra aver trovato ritmo prendendosi il terzo posto in classifica, ma oggi ospita la capolista Salernitana che, vincendo anche a Venezia, ha dimostrato di poter fare corsa di testa anche nel lungo periodo. Un test per entrambe, potremmo dirla così; secondo l’agenzia Bwin la graduatoria conta meno di fattore campo e rapporti di forza delle due rose, infatti i brianzoli sono decisamente favoriti avendo un valore di 1,70 volte la puntata ad accompagnare il segno 1 per la loro vittoria. Il segno 2 che regola il successo della Salernitana, per contro, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 5,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; abbiamo infine il segno X che regola l’eventualità del pareggio, e con questo bookmaker la vostra vincita ammonterebbe a 3,40 volte l’importo investito.

PRONOSTICI SERIE B: PESCARA COSENZA

Da una sfida per la promozione a una per la salvezza: all’Adriatico arriva il Cosenza, reduce dal pareggio interno contro il Pisa che ha permesso l’aggancio della Reggina. Gli amaranto hanno anche sorpassato gli abruzzesi che sono caduti a Chiavari (l’Entella non aveva mai vinto in questo campionato di Serie B), di conseguenza la classifica attuale ci dice che i lupi dovrebbero giocare il playout contro l’avversaria calabrese, mentre il Delfino sarebbe retrocesso. Punti pesantissimi in palio, secondo l’agenzia Bwin la squadra favorita è quella di casa ma in uno scenario comunque equilibrato, perché il segno 1 per la vittoria del Pescara vale 2,55 volte la puntata contro il valore di 2,95 volte la giocata che è stato posto sul segno 2 per l’affermazione esterna del Cosenza. Per di più, questo 2,95 è la quota che accompagna anche l’eventualità del pareggio, per la quale naturalmente dovrete puntare il vostro importo sul segno X.



