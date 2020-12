Risultati Serie B live 15^ giornata/ Classifica e diretta gol (domenica 27 dicembre)

RISULTATI SERIE B LIVE 15^ GIORNATA: SI TORNA IN CAMPO!

I risultati di Serie B tornano a farci compagnia domenica 27 dicembre: siamo arrivati alla 15^ giornata che si giocherà interamente oggi, pertanto assisteremo a 10 partite in diverse fasce orarie che ancora una volta andranno a modificare la classifica, incerta e costantemente in evoluzione. Arriviamo da un turno infrasettimanale molto interessante, tra conferme e sorprese; ora possiamo subito vedere quali siano le sfide che ci attendono per questa giornata. Si parte con il lunch match delle ore 12:30 che sarà Reggiana Reggina; alle ore 15:00 vivremo il grosso del programma con Ascoli Spal, Cosenza Pisa, Entella Pescara, Frosinone Pordenone, Lecce Vicenza e Venezia Salernitana.

Il primo posticipo sarà quello delle ore 18:00 e cioè Brescia Empoli, la chiusura arriverà alle ore 21:00 con Cremonese Monza; rinviato a data da destinarsi il derby veneto Chievo Cittadella. Aspettiamo allora che si giochi, ma nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione su quelli che sono i temi principali legati alla giornata.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Per i risultati di Serie B possiamo allora partire dal considerare che la Salernitana si è ripresa il primo posto in classifica, perché l’Empoli ha mancato la vittoria interna contro la Reggiana e dunque è rimasto alle spalle; queste due squadre comunque sono quelle che nella chiusura del 2020 hanno dato prova di essere in testa alla griglia per le candidate alla promozione diretta in Serie A. Resiste il Cittadella che ha fatto il colpo battendo il Frosinone, invece qualche passo indietro da parte del Lecce mentre risale la corrente il Monza, attualmente però ancora troppo ondivago per sperare di andare a prendersi le prime due posizioni.

Da questo punto di vista sarà interessante valutare come i brianzoli si comporteranno sul campo della Cremonese, reduce dal colpo di Lignano Sabbiadoro che ha rappresentato la seconda sconfitta consecutiva; piangono invece Ascoli ed Entella che si trovano in fondo alla classifica, i liguri ancora senza successi e i marchigiani che dopo il ko del Brianteo hanno dato il benservito anche a Delio Rossi, chiamando in panchina Andrea Sottil. Adesso si tratta di aspettare e vedere quello che succederà sui campi per questi risultati di Serie B…

RISULTATI SERIE B: 15^ GIORNATA

Ore 12:30 Reggiana Reggina

Ore 15:00 Ascoli Spal

Ore 15:00 Cosenza Pisa

Ore 15:00 Entella Pescara

Ore 15:00 Frosinone Pordenone

Ore 15:00 Lecce Vicenza

Ore 15:00 Venezia Salernitana

Ore 18:00 Brescia Empoli

Ore 21:00 Cremonese Monza

RINVIATA Chievo Cittadella

CLASSIFICA SERIE B

Salernitana 28

Empoli 27

Cittadella, Spal 26

Frosinone 24

Monza, Venezia 23

Lecce 21

Chievo 20

Brescia, Pisa 18

Pordenone 17

Vicenza 16

Cremonese, Reggiana 15

Cosenza 13

Pescara 12

Reggina 11

Ascoli 6

Entella 5



