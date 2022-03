Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite (29^ giornata)

PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI SULLA 29^ GIORNATA

Stiamo per vivere un altro interessante viaggio nei pronostici di Serie B: sabato 12 marzo sono ben 8 le partite che ci terranno compagnie nel programma della 29^ giornata. Abbiamo avuto lo stuzzicante ritorno all’anticipo del venerdì e domani ci sarà un posticipo, ma il decimo turno di ritorno si sviluppa soprattutto oggi perché martedì avremo l’infrasettimanale: per la quarta volta nelle ultime cinque settimane sarà così, per un calendario che sarà davvero fittissimo e di cui ovviamente bisognerà tenere conto per tracciare appunto quelli che sono i pronostici di Serie B.

La 29^ giornata del campionato cadetto come sempre ci presenta incroci degni di nota, e sicuramente questo sabato l’attenzione sarà catalizzata soprattutto dal big match per la promozione diretta; tuttavia ci sono altre partite che vale la pena analizzare, e allora come sempre ci faremo aiutare dalle quote che sono state stabilite dall’agenzia Snai per provare a entrare ancora più a fondo di un turno che potrebbe cambiare le sorti del campionato. Mettiamoci comodi e valutiamo quindi alcune di queste sfide nella nostra lettura dei pronostici di Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: LECCE BRESCIA

Inevitabile per i pronostici di Serie B partire da Lecce Brescia, che appunto è la sfida per la promozione. I salentini hanno confermato il primo posto segnando all’ultimo secondo – letteralmente – per pareggiare a Perugia, ma sono stati agganciati dalla Cremonese che ha battuto lo stesso Brescia. Le rondinelle dunque affrontano la seconda trasferta consecutiva contro una squadra che va a caccia del bersaglio grosso, ed è inevitabile che sia in un periodo decisivo; anche il Lecce però, che deve certamente trovare continuità come tutte le altre, ma che ha ogni cosa al suo posto per il salto di categoria.

Secondo le quote previste dall’agenzia Snai, la squadra favorita in Lecce Brescia è quella di casa: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,05 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’eventualità del successo del Brescia ha un valore di 3,75 volte la giocata. Abbiamo poi il segno X, che identifica il pareggio: in questo caso il vostro guadagno ammonterebbe a 3,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PRONOSTICI SERIE B: REGGINA PERUGIA

Al Granillo, Reggina Perugia è una partita interessante perché gli amaranto sono in netta ripresa, e hanno 3 punti da recuperare al Grifone: dopo due sconfitte consecutive il Perugia ha sfiorato la vittoria contro il Lecce, ma come detto ha subito un rigore all’ultimo secondo e dunque ha perso 2 punti importanti esattamente come era successo contro il Monza.

Inoltre, per la terza partita consecutiva il Perugia è rimasto in inferiorità numerica, e come già a Brescia è successo presto: dunque una questione da risolvere per la squadra di Massimiliano Alvini, anche perché come detto la Reggina, che ha grande qualità nella sua rosa, sta rapidamente risalendo la corrente. I pronostici di Serie B ci dicono comunque, quasi a sorpresa, che gli umbri sono favoriti per la vittoria: eventualità che è identificata dal segno 2, e che vi permetterebbe di intascare una cifra equivalente a 2,45 volte quello che punterete. Vale invece 3,10 volte la somma investita il segno 1, che regola l’ipotesi del successo della Reggina; il pareggio, per il quale puntare ovviamente sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 3,00 volte la puntata.

