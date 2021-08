Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 1^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: SU CHI SCOMMETTERE NEL 1^ TURNO?

I pronostici Serie B tornano in occasione delle partite della prima giornata del nuovo campionato cadetto, un turno che sarà caratterizzato da una evidente centralità della giornata di domenica, dal momento che domani saranno in programma ben sette partite. Attenzione però naturalmente anche ai due anticipi in programma invece oggi, allora è facile capire perché le partite di Serie B saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma tra le prossime ore e domani.

Pronostico Venezia Cittadella/ Quote e previsioni, ritorno finale playoff (Serie B)

Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma già tra sabato 21 e domenica 22 agosto 2021, a cominciare dal primo anticipo di oggi alle ore 18.00.

Pronostici Serie B/ Quote: sfida di fuoco a Lignano (38^ giornata)

PRONOSTICI SERIE B

PORDENONE PERUGIA

Presentando i pronostici Serie B parliamo allora innanzitutto della partita del tardo pomeriggio di oggi, cioè Pordenone Perugia. I ramarri friulani nelle ultime stagioni si sono consolidati in Serie B e naturalmente puntano a un campionato di buon livello anche nella stagione che sta per cominciare, sotto la guida dell’allenatore Massimo Paci. Dall’altra parte invece ecco un Perugia neopromosso dalla Serie C e che con Massimiliano Alvini in panchina punta a non rischiare nulla, per evitare amare sorprese come quelle nei playoff 2020, sia pure in seguito lenite dalla promozione conquistata nello scorso campionato di Serie C. Per la partita Pordenone Perugia in programma alle ore 18.00 di oggi pomeriggio presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, possiamo osservare che l’agenzia di scommesse sportive Snai ritiene il match equilibrato, ma con i padroni di casa favoriti. Il segno 1 infatti è quotato a 2,45, mentre poi si sale a quota 3,00 sul segno X in caso di pareggio ed infine a 3,15 per chi avrà creduto nel segno 2, se il Perugia dovesse fare il colpaccio.

PRONOSTICI SERIE B/ Quote 37^ giornata: cosa succederà allo Stirpe?

© RIPRODUZIONE RISERVATA